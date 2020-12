L'Arribada dels Reis d'Orient es podrà veure en 'streaming'

Els Reis d'Orient i els seus respectius patges arribaran a la Fira de Sabadell aquest dissabte dia 2 de gener. L'alcaldessa, Marta Farrés, els portaveus dels grups municipals i l'Ambaixador rebran a Ses Majestats i plegats faran un recorregut per les instal·lacions de la Fira Reial. Com es fa cada any, l'alcaldessa els hi donarà la clau màgica de la ciutat. Tot això, es podrà veure en directe per Instagram Live.

Els Reis s'estaran fins al 5 de gener a la Fira Reial atenent les visites dels infants, però no realitzaran la cavalcada tradicional per la ciutat. De fet, un total de 24.000 persones tenen ja la cita prèvia per entrar al recinte per donar la carta als Reis. Si algú s'ha quedat sense entrada, podrà veure també en 'streaming' Ses Majestats el dia 5, de 18 a 20 h. També s'ensenyaran els diferents elements de la comitiva reial, és a dir, la zona de tallers, el Món dels Desitjos, el Pavelló Reial, com també el Bosc de les Fades de la Son, entre d'altres.

Així mateix, el 31 de desembre es posarà en marxa el lliurament telemàtic de la carta. El 2 de gener s’obrirà un espai al web municipal de Nadal, on els infants podran triar a quin dels tres Reis prefereixen lliurar en línia la seva carta. Un cop enviada, Melcior, Gaspar o Baltasar, segons l’opció escollida, els adreçaran unes paraules a través d’un vídeo.

