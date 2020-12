Sabadell, referència social

Sabadell ha tornat a rebre la distinció de ser una de les grans ciutats de l’Estat amb més despesa social per habitant. És el segon any consecutiu. Segons un informe de l’Associació de Directores i Gerents en Serveis Socials a partir dels pressupostos consolidats del 2019, la capital vallesana va invertir 103,29 euros per habitant (22,1 milions d’euros) en acció social. El que s’ha aconseguit a Sabadell és una excepció en el conjunt de l’Estat: només un 8% de les grans ciutats tenen una despesa considerada “excel·lent” per l’organisme. En temps com els actuals, en què la crisi sanitària ha generat una crisi social i econòmica molt dura, les institucions han de respondre amb recursos i eines. I així ha de seguir sent durant l’any 2021 que està a punt de començar.

