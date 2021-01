Nevarà aquest cap de setmana a Sabadell?

Ja hem vist les primeres nevades a la comarca. Sobretot a punts alts, com Sant Llorenç Savall i Rellinars. O a la Mola (1.103 metres), que ha quedat ben emblanquinada. A altres municipis hem trobat gelades, com per exemple a la urbanització de Sant Feliu del Racó, a Castellar del Vallès. Però com es traduirà aquesta onada de fred a Sabadell? Hi ha probabilitats que aquest cap de setmana nevi a la ciutat?

D'entrada, l'Ajuntament ja ha posat en marxa dispositius per poder donar una resposta ràpida per si cal actuar en el territori, en cas d'episodi de neu i glaçades. Es compta amb proveïment de pales i salers per poder actuar de manera immediata. S’han repartit sacs de sal als equipaments esportius, centres cívics i CAPs de la ciutat. Alhora, els diferents punts d’emmagatzematge de sal distribuïts per Sabadell es troben a punt per donar servei. D'altra banda, Protecció Civil ha posat en Prealerta els plans NEUCAT i VENCAT i ha demanat precaució a la ciutadania.

Neu a Sabadell?

Les previsions per a aquest cap de setmana a Sabadell, per part del meteoròleg Toni Baqués, apunten que dissabte al matí la ciutat es llevarà amb les teulades emblanquinades i amb els camps del rodal ben enfarinats. Les possibilitats de veure neu al carrer són minses, però les baixes temperatures que hi haurà durant la matinada de divendres a dissabte, que baixaran fins als -1ºC i -2ºC, és probable que es tradueixin en alguna volva de neu. Ara bé, la neu no agafarà.

Al llarg de dissabte, hi haurà precipitacions. Les temperatures, però, seran massa elevades per veure neu. Durant tot el cap de setmana, tindrem el cel completament ennuvolat.

La matinada de dissabte a diumenge, les temperatures encara baixaran més, per sota dels 0ºC.

