Denunciades dues empreses ferrovelleres de Barberà per abocar materials tòxics de forma il·legal

La Fiscalia de Barcelona ha denunciat dues empreses ferrovelleres de Barberà del Vallès, BDR Y M i P92, per haver fet abocaments il·legals de materials tòxics. Són acusades d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Segons el fiscal, les dues empreses serien responsables de la posada en marxa d'una fragmentadora de metalls sense autorització, des de la qual es generaven residus que queden integrats als éssers vius, amb vinculació directe amb determinats tipus de càncer i afectació a la reproducció i al desenvolupament del sistema immunològic.

La ferralla contaminant és de materials que no es degrada ambientalment. El fiscal assegura que es va llençar de forma il·legal a l'abocador Can Mata dels Hostalets de Pierola (Anoia) i en uns terrenys del Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès. En aquest últim cas, entre els anys 2018 i 2019 s'hi haurien llençat més de 604 tones. El fiscal demana al Jutjat de Cerdanyola que investigui el cas.

La intenció hauria estat evitar els costos elevats que comportava la seva destrucció correcta. Al mateix temps, la fiscalia adverteix que els querellats "volien esquivar el control de l'administració pública" ja que, si haguessin declarat els residus com a perillosos, haurien evidenciat l'activitat clandestina de la fragmentadora.

La fiscalia assenyala que les dues empreses desenvolupaven la seva activitat de forma conjunta, amb un entrellat de càrrecs ocupats per diversos familiars. Segons el ministeri públic, que denuncia set persones com a responsables dels abocaments, tots els querellats van decidir "de comú acord" llençar els residus de forma irregular. "Sabien que es realitzava una gestió de residus totalment contrària a la normativa i amb la creació d'un perill greu per a la salut de les persones i del medi ambient", afirma el fiscal.

"De manera clandestina"

La denúncia assenyala que en una data indeterminada anterior al gener del 2018, els querellats van posar en funcionament la fragmentadora i la separadora de metalls "de manera clandestina i sense cap tipus d'autorització ambiental". La denúncia detalla que el gener del 2016 la societat BDR Y M va demanar modificar la seva llicencia ambiental per poder adquirir vehicles desballestats, però l'Ajuntament de Barberà del Vallès va denegar-li per mancances en la documentació justificativa.

El fiscal subratlla que la nova maquinària recollia motors i aparells elèctrics "de manera irregular i sense la documentació acreditativa de la seva procedència", i apunta que n'extreia els metalls valoritzables per produir residus FLUFF-LIGHT, catalogats com a perillosos perquè contenen PCBs (ploriclorurs de Bifenial).

La denúncia apunta que, entre l'octubre del 2018 i el juliol del 2019, els querellats van fer un mínim de sis viatges a Hostalets alterant la codificació dels residus. Al mateix temps, el fiscal detalla que els responsables de l'abocador els van demanar un informe sobre els residus, moment en què van apreciar una concentració de PCBs de 59,073 ppm. Aquesta xifra sobrepassava els 50 ppm que marquen el topall legal per abocar els residus als dipòsits controlats.

Un vigilant denunciat

En paral·lel als abocaments a Can Mata, la fiscalia adverteix que el 2019 un dels querellats va ordenar abocar residus en uns terrenys de Cerdanyola del Vallès en connivència amb el vigilant de seguretat d'aquesta parcel·la, el qual també ha estat denunciat. Segons el ministeri públic, els denunciats eren "plenament coneixedors del risc que suposava pel medi ambient l’abocament de residus perillosos en uns terrenys aptes només per rebre residus inerts".

Sobre aquests terrenys, la fiscalia destaca que s'hi havia exercit una activitat de bòbila per part d'una de les empreses denunciades. El 2008, detalla, els terrenys van ser expropiats pel Consorci de l'Alba, que el febrer del 2019 va contractar una neteja de la zona. Va ser aleshores quan es va detectar l'acumulació de brossa tòxica, que van denunciar a la Policia Local de Cerdanyola.

El fiscal recorda que el responsable dels terrenys va assumir la culpa de l'abocament i va dir que s'havia fet per una confusió, però poc després va autoritzar un nou llançament de residus contaminants, fet que va motivar una nova denúncia a la policia local. En total, amb els abocaments continuats es van comptabilitzar 1.285,38 m3 de residus, que pesaven 604,12 tones.

El ministeri públic relata que un examen posterior de la ferralla i del sòl va constatar un excés d'antimoni, procedent de les bateries elèctriques reciclades per la fragmentadora i dels trossos de plàstic de cable elèctric de motors abocats als terrenys. De la valoració toxicològica i mediambiental, es va concloure que hi havia restes de substàncies perilloses.

Per tot plegat, la fiscalia afirma que el dipòsit d'aquests residus a cel obert en instal·lacions només aptes per a residus inerts suposa una pèrdua de control sobre la contaminació i, per tant, un "risc greu" per l'equilibri de la natura i la salut de les persones. Davant aquests fets, el fiscal demana al jutjat d'instrucció de Cerdanyola que obri una investigació per depurar responsabilitats i que citi a declarar com a investigats els responsables de les empreses que van fer els abocaments.

