Reclamen a l'Ajuntament que millori la neteja del rodal

Una vintena de persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça de Sant Roc per reclamar a l'Ajuntament que millori la neteja del rodal. La protesta l'han promogut el col·lectiu Gent de la Plaça i l'Associació Cultural Can Feu perquè asseguren que tant a l'entorn natual de la ciutat, però també a la trama urbana, s'hi acumulen deixalles com restes de menjar, ampolles, runa i mascaretes, entre altres. "Si fa falta gent que ajudi, aquí estem nosaltres", assegura Josep Boltaina.

Durant la concentració, Elisabet Busqué ha llegit un document que demana "una ciutat i un rodal nets" perquè portem "molts i molts anys en una ciutat el rodal de la qual està brut, deixat i abandonat". I en el text els denunciants pregunten al consistori qui s'ha d'encarregar de la neteja: l'Ajuntament, SMATSA o la ciutadania. Tanmateix, el text també fa referència a l'incivisme de les persones i assegura que "la brutícia genera més brutícia" i "l'abandonament genera més abandonament".

La sabadellenques Concepció Bastardas i Anna Maria Avellaneda son una de les persones que surten diàriament a caminar pel rodal, se'l troben brut i han participat a la protesta per reclamar que estigui més net. "Hi trobes de tot, mascaretes, llaunes, restes de menjar o d'obra", lamenta Bastardas, tot recordant que a Sabadell les deixalleries son el Punts Blau de Can Llong i el Parc Central del Vallès. Per la seva part, Avellaneda posa d'exemples la zona de pícnic de Sant Vicenç de Jonqueres, on "sempre hi queden restes de menjar i ampolles", i l'entorn del castell de Can Feu i el nou espai sorgit del soterrament de les vies d'FGC en aquest barri.

En els propers dies el document que han presentat avui serà un manifest amb la intenció que arribi a més persones i entitats i serveixi per fer pressió al consistori i que actuï contra la brutícia del rodal. La protesta s'ha fet a davant l'Ajuntament per fer arribar la seva reclamació al govern i als grups municipals coïncidint amb el ple municipal, encara que els concentrats eren conscients que aquest es feia per Internet a causa de la pandèmia.

