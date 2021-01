Álvaro Vázquez signa i trepitja la gespa de la Nova Creu Alta

Tràmit complert. Álvaro Vázquez ja és jugador del Centre d'Esports a tots els efectes fins al 30 de juny, cedit per l'Sporting. El davanter asturià va signar el contracte i va trepitjar la gespa de la Nova Creu Alta lluint la samarreta arlequinada juntament amb el director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera, abans de passar la pertinent revisió mèdica. Demà dijous farà la primera sessió amb els nous companys i serà presentat de manera oficial. Tindrà gairebé 10 dies per adaptar-se a les idees d'Antonio Hidalgo pensant en el partit de l'Almeria, el diumenge 24 (14 h) on es podria produir el seu debut.

Álvaro Vázquez es va formar a la pedrera del RCD Espanyol –de més petit va passar pel futbol base de la Damm i Trajana–, i va fer el salt al futbol professional la temporada 2010/11 a Primera Divisió amb el conjunt espanyolista. Ha viscut una trajectòria una mica irregular, amb diferents etapes a l'Espanyol i el pas per clubs com el Getafe i Swansea a la Premier League. En les seves últimes experiències a Segona A va marcar 6 gols en mitja temporada al Nàstic (17/18) i 10 en el Saragossa (18/19). La temporada passada es va incorporar a l'Sporting de Gijón, on va celebrar 5 gols. En l'actual només n'ha fet un (a la Ponferradina) en els 258 minuts que ha jugat. El gran moment de Djuka (12 gols) li ha tancat les portes de la titularitat.

