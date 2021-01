El Mercantil cau davant el Girona i es complica a la classificació (1-2)

No ha pogut ser. La solidesa defensiva de la primera part que li ha atorgat al Mercantil estar a l'altura d'un dels millors equips de la categoria com és el Girona durant gran part del partit, no ha pogut perpetuar i el conjunt local ha acabat per sota en el marcador. Durant la primera meitat i part de la segona, el partit ha estat totalment igualat en el Municipal d’Arraona.

El Mercantil ha fet un tancament defensiu molt eficaç que ha reduït les possibilitats dels homes de dalt del Girona i, no ha concedit pràcticament res. Fins i tot el partit s'ha posat totalment de cara per a l'equip de Sabadell en el minut 59 quan, després d'un error del porter visitant Marc Martínez en un centre lateral, Alex Pertusa ha aprofitat per a posar al seu equip per davant. No obstant això, l'avantatge no ha durat molt i el Girona ha començat a ensenyorir-se del partit, trobant espais i concretant les poques ocasions que ha tingut.

En el minut 63, Iker García ha empatat el partit amb un tret que s'ha desviat en un defensor i ha ingressat a la porteria d'Héctor Hurtado. L'empat ha estat un cop psicològic molt dur per als de Juanjo Beltrán, que han vist com tot se'ls ha escapat de les mans. El domini no ha estat per a cap dels dos, però el Girona s'ha trobat molt més còmode després de l'empat i en el minut 78 Unai Hernández des de fora de l'àrea ha fet el definitiu 1-2. El Mercantil haurà de trobar la manera de revertir la mala situació que travessa dissabte que ve dia 23 de gener, a la seva visita enfront del Badalona.

