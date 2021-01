Endesa habilita un equip de tècnics per solucionar els talls de llum

Endesa ha posat a disposició de Sabadell un equip de tècnics per resoldre els talls en el subministrament elèctric que encara pateixen les famílies de Can Puiggener. Així ho ha destacat avui el portaveu del govern, Pol Gibert, en junta de govern local. Pel que fa a les crítiques rebudes per part d'ERC, que retreia al govern municipal que no haguès sancionat Endesa d’acord amb la Llei de Règim Local i el Codi de Consum, Gibert destacava que a través d'aquesta via les sancions són de fins als 10.000 euros. "Nosaltres ho elevem a Fiscalia", afegeix.

Les caigudes en la tensió elèctrica s'estan produint des de fa més d'una setmana. Segons les últimes dades, la Policia Municipal ha aixecat un total de 79 actes. Els barris afectats són Can Puiggener, Ca n'Oriac, la Plana del Pintor, Can Rull, Cifuentes, Eixample, Torre-romeu, Can Llong i Campoamor.

n declaracions al D.S., la companyia elèctrica ha assegurat que es tracta d’un mecanisme de protecció intermèdia de la xarxa elèctrica. Segons han detallat fonts de la companyia, és una protecció que s’activa quan es detecta una sobrecàrrega irregular de la xarxa. És a dir, quan hi ha persones que es connecten a l’electricitat de forma fraudulenta. Quan la sobreocupació de la xarxa és molt gran, s’atura per seguretat: “Si no s’activés automàticament, la repercussió seria molt més gran i l’afectació, també”, asseguren fonts de l’elèctrica.

