Ja poden començar les obres de l'edifici de l'escola Virolet

La maquinària ja pot començar a treballar amb el nou edifici de l'escola Virolet, a Can Llong, després que la Junta de Govern hagi aprovat la llicència per iniciar les obres. L'actuació durarà 18 mesos i està ptevist que permeti substituir els barracons a partir del curs 2022-2023. El projecte, a càrrec de la Generalitat, compta amb un pressupost de 4.103.000 euros.

Alhora, es treballarà amb l'ampliació del centre perquè pugui ser un institut escola. Tal com ha confirmat el regidor d'Educació, Manuel Robles, la previsió que el centre comenci amb el primer curs d'ESO es manté de cara al curs vinent. La inclusió de la secundària en el centre descongestionarà l'Institut Arraona i, alhora, permetrà mantenir continuïtat en la metodologia educativa.

La previsió és que es pugui fer el trasllat cap a la nova escola abans que comenci el curs 2022-2023. Les obres, per tant, haurien d'estar acabades abans que acabi l'estiu de l'any 2022. "Ja mateix, 'empresa té llum verda per començar les obres", ha sintetitzat Robles. El regidor d'Educació ha ressaltat la "persistència" de la "lluita veïnal" durant el procés, la qual reclama des de fa anys la subtitució dels barracons per un edifici ordinari.

La llicència d'obres ha estat aprovada una setmana després que se celebrés una reunió entre l’Ajuntament, Serveis Territorials d’Educació, la direcció de l’obra i l’equip directiu del centre escolar per informar de les necessitats que comporta l’inici de les obres, com ara fer comprovacions dels tancaments que seran necessaris per habilitar l’entrada i sortida de camions, materials de construcció i maquinària. D'altra banda, en breu es procedirà a la delimitació dels terrenys que han d’acollir el nou centre educatiu.

Les obres de construcció de l’escola Virolet són a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un edifici de nova planta que estarà situat al solar que hi ha entre els carrers de Varsòvia, 67-91, Berlín, 2-30, i Copenhaguen, 82-116. L'Ajuntament informa que és possible que, atenent als terminis administratius dels tràmits, en poques setmanes tinguin lloc mesuraments topogràfics i moviments de terres a la zona.

L'Institut Arraona, com a molt d'hora el 2023-2024

Des de l'Ajuntament, s'apunta que el nou edifici de l’institut Arraona, que acollirà cinc línies d’ESO i tres de batxillerat, podria estar enllestit per començar l'activitat lectiva a partir del curs 2023-2024. És aquesta la previsió en el calendari després que l'addenda de col·laboaració amb la Generalitat hagi quedat aprovada.

El projecte de l'Institut Arraona, de la mateixa manera que l'escola Virolet, ha patit un lleuger endarreriment a causa de la pandèmia, encara que des de la regidoria d'Educació s'apunta que les noves dates no s'allunyen molt dels terminis inicials.

Publicitat