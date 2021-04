La transformació digital de les empreses industrials no pot esperar en un mercat canviant i enormement competitiu

Els experts coincideixen: les empreses industrials, una mica reticents per la seva pròpia naturalesa, han d’afanyar-se per a transformar digitalment les seves organitzacions, doncs la pandèmia no ha fet sinó accelerar aquest procés a la nostra economia. Sortosament, tenen ja a l’abast eines i recursos per assolir amb èxit el repte.

El Fòrum ‘Transformació digital a les empreses industrials’, organitzat aquest dimarts de forma telemàtica per ConCentrem i patrocinat pel Centre Metal·lúrgic, fou presentat per Alexis Granero, president de ConCentrem, seguit per mig centenar d’empreses i va comptar amb quatre ponències d’interès per potenciar i millorar l’atenció al client, augmentar la facturació o fidelitzar els clients.

Alejandra Manau i Tania Nadal van detallar l’activitat de la Fundació Impulsa, que, des del 2015, promou la igualtat d’oportunitats dels joves i els acompanya en la seva formació i creixement personal, facilitant tanmateix la seva inserció laboral, un fet força interessant per a un sector com el metall. La ràtio d’èxit en inserció laboral dels joves en estudis de FP és del 90% (davant el 50% de la mitjana catalana).

Andoni Rodríguez, expert en digitalització comercial i transformació organitzacional, es va centrar en les eines i habilitats digitals necessàries per planificar i dur a terme accions comercials en un entorn tan complex com l’actual. “Els reptes del segle XXI i la recessió que patim actualment configuren una tempesta perfecta per al sector empresarial, que en els propers mesos l’obligarà a prendre decisions importants per al seu futur. Vivim una sèrie de canvis -com passar d’una cultura presencial a la digital- que, ens agradi o no, ens afectarà a tots. La qüestió és quan i quant ens afectaran aquests canvis. ‘Adaptació’ -i no ‘mercat’- és la paraula clau. Cal apostar per la ‘tasitut’: terme que surt de talent, passió i actitud”.

Joan Gallego i Albert Mendieta, co-fundadors de la firma KOKUAI, van detallar la millora que es pot aconseguir en experiència del client i en eficàcia dels equips de treballs mitjançant la introducció en la empresa dels anomenats bots. “L’acceleració de la digitalització és evident i els bots -d’intel·ligència artificial o d’arbre de decisions- constitueixen una eina perfecta per donar suport als clients, però també són un instrument molt efectiu que aporta altres avantatges”. Bots, van recordar, en funcionament 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any.

Finalment, Francesc Adell, assessor tecnològic de l’empresa Sicnova, va parlar abastament de la fabricació additiva i la impressió 3D, i concretament d’una tecnologia disruptiva i patentada com la de MELTIO, que fa possible una nova manera, molt més eficient i econòmica, de fabricar en metall. “Cal dir que és una tecnologia complementària. No traurà la feina a ningú, la complementarà. Només cal adaptar-la als requeriments i necessitats de l’empresa”.

