Xiana Méndez (secretària d’Estat d’Indústria): “Ningú arriba tard als fons europeus”

La secretària d’Estat d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern central, Xiana Méndez, creu que els fons europeus Next Generation constitueixen una “oportunitat històrica” per a la transformació de l’economia espanyola i una palanca de creixement per deixar enrere la pandèmia i la crisi. “Ningú arriba tard als fons europeus”, va dir per contrarestar una certa inquietud en el sector empresarial que no vol quedar fora del repartiment del pastís.

Méndez ha visitat Sabadell aquest dilluns per participar en una jornada organitzada per la Cambra de Comerç sota el títol ‘La necessària transformació de l’economia espanyola: la digitalització i la sostenibilitat com a palanques’.

L’acte va comptar amb les intervencions del president de la Cambra sabadellenca, Ramon Alberich; qui va presentar la realitat econòmica de la demarcació i va comentar el projecte de creació d’una acceleradora d’empreses que vol enfortir el teixit tecnològic, i Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç d’Espanya, qui va destacar la sintonia i estreta col·laboració que mantenen les cambres amb l’Administració central. Representants de Conector Startup Accelerator, el grup Moventia i Ekon Cloud Computing van detallar les seves respectives experiències empresarials.

Precisament avui, el consell de ministres ha donat llum verda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia espanyola, que, en el marc dels fons europeus Next Generation, preveu una mobilització de 140.000 milions d’euros en inversions i reformes per impulsar el creixement i la modernització d’Espanya en el període 2021-2026 (70.000 entre el 2021 i el 2023).

La representant del Govern estatal va transmetre un missatge d’optimisme i de confiança en el futur econòmic d’Espanya. “Després de mesos de treball previ, ara cal posar les llums llargues i veure com podem aprofitar, de la millor manera possible, aquests fons que venen d’Europa. És una gran inversió de la qual no quedarà al marge cap sector ni cap empresa”.

El repte és “transformar l’economia i el propi país, amb els objectius de la digitalització, la sostenibilitat i, no ho oblidem, la inclusió social. Ningú pot quedar enrere”.

Els quatre factors clau que marcaran el camí són la vacunació a tot el món, la internacionalització de les empreses, el teixit productiu i l’ocupació i, lògicament, els fons Next Generation.

“La recuperació econòmica -va subratllar Méndez- anirà de la ma de la recuperació sanitària”. Donat que els fons europeus començaran a arribar previsiblement el mes de juny, aquesta transformació s’anirà configurant ja en aquest 2021.

