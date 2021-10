Publicitat

[Josep Gisbert, periodista]

Les celebracions d’enguany de l’Onze de Setembre i del Primer d’Octubre, dues dates assenyalades en el calendari polític de Catalunya, han tingut una participació que no té res a veure amb els milions de persones mobilitzades des de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut el 2010 i la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes el 2019. En comparació, ha estat ridícula. Vol dir això que el moviment independentista està acabat, que el suflé s’ha desinflat com fa anys que pronostiquen –sense que mai es compleixi– els més conspicus valedors de la sacrosanta unitat d’Espanya? En absolut. Què està passant, doncs?

El que passa és que han calgut quatre anys perquè el gruix dels electors independentistes, que són els que no pertanyen ni a cap partit polític ni a cap entitat sobiranista, s’adonessin del que realment va passar aquell últim trimestre del 2017, més enllà de la reacció forassenyada dels poders de l’Estat espanyol (el “a por ellos”, la violència policial, el discurs del rei, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució...), que tothom va tenir clara des del primer moment. Han hagut de passar quatre anys perquè obrissin els ulls i veiessin que els primers sorpresos pel desenvolupament de la jornada del referèndum i la valentia de la gent havien estat precisament els dirigents dits independentistes, de dins i de fora del Govern, els que havien desincentivat el vot i enviat la gent a casa en lloc de protegir els col·legis electorals (clamorós va ser el paperot del llavors president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i ara secretari general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, quan just el dia abans de la votació va proclamar que seria un èxit si anava a votar un milió de persones: n’hi van anar més de dos).

Han sigut necessaris quatre anys perquè s’adonessin que els dirigents mal anomenats independentistes que van preferir no anar a l’exili i quedar-se es van rendir i lliurar a les autoritats de l’Estat espanyol a canvi de renunciar al camí de la independència i tornar al de l’autonomisme més ranci i els seus partits convertir-se en adalils d’un col·laboracionista règim de Vichy. Han calgut quatre anys perquè veiessin que per salvar-se ells amb uns indults de vergonya han deixat abandonats milers de represaliats més i tots els qui durant aquest temps havien posat la cara pel país i per ells. Han hagut de passar quatre anys perquè s’adonessin que havien no tan sols desmobilitzat el moviment independentista, sinó que l’havien desarmat –en el sentit polític i moral, no en cap altre- i deixat als peus dels cavalls d’una repressió de l’Estat espanyol que no té aturador–. Han sigut necessaris quatre anys perquè comprenguessin la mentida, l’engany, la farsa, l’estafa, la traïció que van perpetrar els qui s’havien compromès tan irresponsablement a conduir-los fins a la independència i a l’hora de la veritat els van deixar i els han deixat a l’estacada.

Un cop entès tot plegat, és lògic que la immensa majoria de l’electorat independentista prefereixi deixar-los de seguir el joc i quedar-se a casa. Però que ningú no es confongui, ni a fora de Catalunya ni a dins, que això que sembla que el moviment estigui rendit i desarmat –que no captiu i vençut– no significa que plegui veles i renunciï als objectius. Al contrari. L’experiència serveix, si cap, per reforçar-lo encara més en les seves conviccions, i per aquest mateix motiu no tornarà a sortir al carrer, no hi tornarà a posar la cara, fins que el repte de la independència vagi de debò.

La massa crítica de l’independentisme hi continua sent i quan calgui –“Espanya no falla mai”, va dir fa uns quants dies Carles Puigdemont i Pablo Casado no va trigar a donar-li la raó– es farà notar una altra vegada. Però de moment no està disposada que els seus li tornin a prendre el pèl.

