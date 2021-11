El Mortirolo de Sabadell posa en risc la Baixada de la Cobertera

Ser Local Legend, KOM o QOM de segments mítics del Rodal no està a l’abast de qualsevol, si bé és cert que són molts qui ho intenten. Per fer-nos una idea, és com entrar al llibre virtual del Record Guiness sabadellenc.

Segments de l’aplicació Strava, com la V o el Mortirolo, entre molts altres, han acabat per eclipsar la ruta pròpiament dita que transcorre per Sabadell - Mura - Granera- Sant Llorenç - Sabadell, i la baixada de la Cobertera, respectivament. Dues rutes molt transitades per sabadellencs amb bici de carretera, en el cas de la V –l’any passat, Pura Ceba va dissenyar, sota l’enginy de Martí Sàiz, de l’estudi Cèl·lula, un maillot on apareixia, entre altres mots, la V–i per trail runners o mtb en el cas del Mortirolo, mític port de muntanya del Giro d’Itàlia.

Sense anar gaire lluny, la temuda Baixada de la Cobertera és el darrer trenca cames de La Llanera Trail abans de l’arribada triomfal a la plaça del doctor Robert. Ara bé, el preu de tenir aquests i d’altres sobrenoms, accentuats amb l’arribada de les noves tecnologies, provoca que, progressivament, i amb el pas de les noves generacions, es vagin perdent els topònims. La pujada a Sabadell o la baixada al riu també han arribat, agradi o no, per substituir la baixada de la Cobertera.

Una millor senyalització

L’actualització d’aquest mapa del rodal digitalitzat també serà una eina per mantenir els topònims del rodal: “ajudarà a conservar-los i que no caiguin en l’oblit de les persones”, afirma Francesc Macià, membre de la secció natura de la Unió Excursionista de Sabadell, mentre demana que “amb una bona senyalització en aquesta zona i en extensió al rodal n’estic segur que hi ajudaria”, afirma. En un futur no molt llunyà, espera Macià –ja es té el pressupost, només falta la seva aprovació– la secció natura, amb el suport de l’entitat sabadellenca vol llançar una aplicació amb geolocalització que posi a disposició dels sabadellencs el mapa del rodal de Sabadell, que permeti visualitzar sobre el terreny les ermites, fonts i d’altres elements que apareixen en el mapa digital.

