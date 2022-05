Jordi Torras (Asvall): “La nostra nova seu gaudeix d’una posició estratègica”

Asvall, empresa dedicada als sistemes d’elevació com ascensors, rampes i escales mecàniques i portes mecanitzades, ja ha inaugurat de forma oficial la seva nova seu a Sabadell, que ha tingut un cost de tres milions d’euros. La localització estratègica de la nau, a tocar de la Gran Via, ha sigut un dels motius principals de la mudança de l’empresa, que feia vint anys que estava a Sentmenat, tot i ser d’origen sabadellenc.

El director general de la companyia, Jordi Torras, assegura que la nova seu permetrà l’empresa continuar la línia de creixement experimentada aquest 2021, quan va incrementar la facturació un 10%. Dit això, el futur d’Asvall passa per fer-se forta més enllà del Vallès Occidental.

La setmana passada vau inaugurar de forma oficial la vostra nova seu a Sabadell. Quins han sigut els motius de la mudança?

Feia temps que volíem tornar a Sabadell, la ciutat on tenim el nostre origen. Quan vam tenir l’oportunitat d’agafar un terreny a tocar de la Gran Via, on poder construir la nostra nova seu, no vam dubtar en comprar-lo. Estem molt satisfets de la decisió, ja que la nau té una localització estratègica: la Gran Via ens dona molta visibilitat. Cada dia hi passen centenars de vehicles. També ens hem mudat per qüestions logístiques i perquè necessitàvem unes oficines més grans.

Asvall continuarà oferint els seus serveis habituals?

Sí, evidentment. L’empresa continuarà dedicant-se activament a la instal·lació i manteniment de sistemes d’elevació com ascensors, rampes i escales mecàniques i portes mecanitzades. A més, cal dir que seguim treballant amb multimarca.

De quina manera us va afectar l’arribada de la pandèmia?

La seva arribada va ser dura i, justament, va coincidir amb la meva entrada com a director general, que va ser força moguda. Així i tot, nosaltres vam continuar oferint els nostres serveis, però sí que és veritat que vam reduir l’horari dels treballadors per falta de feina. Això sí, els primers mesos de la Covid ens van servir per fer formació tècnica als empleats.

El 2021 us va permetre recuperar l’activitat usual?

Va ser un any bo, ja que vam recuperar els clients d’abans de la pandèmia i vam mantenir els que ja teníem. De fet, l’esforç del 2020 ha fet que molts clients vulguin tornar a treballar amb nosaltres. D’altra banda, el 2021 també vam promocionar a treballadors que fa anys que estan a Asvall.

Quants clients teniu ara mateix en cartera aproximadament?

Calculem que tenim uns 8.000 clients en total, entre empreses, particulars, comunitats de veïns, hotels i museus, entre altres. A més, comptem que ens dediquem al manteniment de prop de 6.000 ascensors i unes 2.000 portes de garatges, de les quals 800 es troben a Sabadell. A tall d’exemple, els ascensors de la sala oval del museu MNAC de Barcelona els vam instal·lar nosaltres.

Heu tancat el 2021 amb més facturació que el 2020.

Exacte. El 2021 vam tancar l’exercici amb 8,9 milions d’euros de facturació, és a dir, un 10% més aproximadament que el 2020, quan vam facturar uns 8,1 milions. Així mateix, ara som 89 treballadors, 25 dels quals són de Sabadell, com és el meu cas.

Quines són les expectatives de futur d’Asvall? L’empresa vol seguir creixent?

La nostra intenció és que l’empresa continuï la dinàmica de creixement actual i que pugui augmentar la cartera de clients. Ara operem sobretot al Vallès Occidental, però volem exportar la marca Asvall a tot Catalunya. A la vegada, també volem incentivar una millor formació dels operaris per millorar així el nostre servei. Encara ens queda molt de camí per recòrrer.