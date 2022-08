Tancada la cessió de Sergi Garcia (Albacete) al Sabadell

Només falta signar uns documents i fer-se oficial, però si no hi ha un daltabaix, el sabadellenc Sergi Garcia es convertirà en l’últim fitxatge sènior del Sabadell 22/23. L’Albacete i el Centre d’Esports han arribat a un acord per a la cessió del migcampista, que encara té contracte amb el club manxec, fins a final de temporada. Un reforç important per a Gabri Garcia en la parcel·la central que també pot aportar més poder ofensiu.

La seva incorporació també té un toc sentimental perquè el seu pare, Jaume Garcia, també va ser jugador arlequinat durant 4 temporades, del 2000 al 2004, militant a Segona Divisió B després d’una llarga trajectòria professional en la qual va jugar a l’Espanyol, UD Las Palmas i Terrassa entre altres. El Jaume, a més, s’ha establert a la nostra ciutat, on regenta un conegut restaurant argentí, i manté una forta relació amb els veterans del Centre d’Esports. Ara podrà gaudir del seu fill també amb els colors arlequinats.

Sergi Garcia només té 23 anys, però ja ha viscut diverses experiències. Ha defensat el Badalona (18/19), La Nucia i Prat (19/20) i després va fer un pas important sortint de Catalunya per enrolar-se en l’Alabès, per jugar al filial. De totes maneres va poder tastar la Primera Divisió en dos partits, contra el Betis i el Vila-real. En total, 15 minuts. L’Albacete es fa fixar en les seves qualitats i la passada temporada es va convertir en una peça important en l’onze. Va participar en 34 partits, sumant un total de 1.617 minuts.

Precisament, a la Nova Creu Alta va oferir una gran primera part, fent anar de corcoll a Joseba Muguruza, imposant la seva gran envergadura física (1,95 m.) que no li resta capacitat de moviment ni dinamisme. Al contrari, fins i tot va jugar molts partits com a extrem, encara que ell es considera més un migcampista que pot actuar en diverses posicions. Amb l’ascens de l’Albacete a la lliga SmartBank, el club manxec considera que era millor una sortida i la cessió al Sabadell ha estat una bona alternativa per a totes les parts.

Altimira, pendent; Montero es queda

El Sabadell encara pot fitxar un sub-23 mentre està pendent del tancament del mercat per conèixer, definitivament, si Sergi Altimira continua a la disciplina arlequinada. A les últimes hores no s’han produït novetats i el jugador ha entrenat amb normalitat. El termini acaba aquest dijous a les 18 hores a Primera Federació i sembla que el FC Barcelona no estaria disposat a abonar la totalitat de la seva clàusula (350.000 euros). El Centre d’Esports ja li ha fet saber que no rebaixarà ni un cèntim si arriba una oferta formal.

La rumorologia sobre Sergio Montero també s’ha tancat. El jugador s’ha reunit amb Jaume Milà, el segon de Gerard Escoda a la direcció esportiva, i li ha reiterat la seva intenció de lluitar per un lloc en aquesta segona etapa al Centre d’Esports. No es vol rendir tot i no tenir minuts en el primer partit de lliga contra l’Amorebieta.

D’altra banda, ja es coneixen els horaris de les dues següents jornades: el Sabadell rebrà al Cornellà el diumenge 11 a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta i viatjarà a Alcoi el diumenge 18 per enfrontar-se a l’Alcoyano el diumenge 18 a partir de les 19.30 hores. En aquests dos partits serà baixa segura el jove Jaume Piñol pel seu esquinç de turmell. El pronòstic és lleu, però l’obligarà a descansar entre dues i tres setmanes.