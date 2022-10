De l’alta edat mitjana fins al segle IX

[Per Eduard Miret i Pérez, historiador i col·laborador de Capital Natural]

Des dels primers assaigs en el període neolític, l’agricultura es va estenent lentament, de forma empírica, des de la Xina cap al Creixent Fèrtil (antic Egipte, el Llevant i Mesopotàmia), i no enregistrarà cap avenç que puguem qualificar de revolucionari, a part de la mateixa revolució neolítica, fins al món clàssic.

Del 400 aC fins al 300 dC, autors com per exemple Hesíode, Xenofont i Teofrast a Grècia; Marc Porci, Cató i Virgili a Roma, o el fenici Magó signarien els primers tractats coneguts sobre l’agricultura i la producció i organització dels sistemes de conreu.

Pel que fa a casa nostra, cap al coure final (edat del coure), l’explotació agrícola de base fonamentalment cerealista, d’oli i de vinya primigènia es mantindrà força estable des de la cultura dels sepulcres de fossa, també anomenada civilització dels primers pagesos del pla, els quals comencen el conreu sistemàtic dels camps, fins a la revolució de l’edat del ferro, que produirà un seguit d’intercanvis culturals entre el component indígena i l’indoeuropeu i que generarà l’anomenada civilització ibera.

Els ibers perfeccionarien la indústria del ferro desenvolupant un seguit d’eines com les primeres relles simples (ultra l’invent del molí rotatori manual que, per la seva millor funcionalitat, facilità i incrementà la molta del blat), molt similars a les que fem servir avui dia, una vertadera revolució que facilità les tasques del camp i va permetre incrementar la producció i proporcionar excedents, com demostren les nou sitges trobades en construir la trinxera del tram dels FGC, on hi hauria l’antic port iber de Montjuïc, o les setze de l’esplanada de l’actual estadi Lluís Companys, amb fondàries de fins a cinc metres i capacitats d’entre 4.500 i 100.000 litres (100 m3).

Arribats grecs i romans, es trobaran una civilització perfectament organitzada, que gaudeix d’una potent administració, amb un sistema productiu efectiu i eficaç, capaç de centralitzar i comercialitzar els excedents, primer a nivell dels oppidum, després amb els fenicis i, posteriorment, incrementant les exportacions, amb grecs i romans.

El balanç que podem fer, des del punt de vista agrícola, de la romanització, seria un conjunt de clarobscurs, però no és el lloc d’analitzar-ho amb detall, ja que ens duria molt lluny del nostre objectiu. Cal dir, però, que no van produir canvis significatius generalitzats en els sistemes productius ibers. Per exemple, la tan anomenada arada romana com a innovació resulta que tampoc no ho fou tant, puix que ja es documenta cap al 550-400 aC, i el món iber la usava recobrint-ne la zona d’atac amb ferro i, quan el territori ho permetia, tirada per bous. D’antuvi difosa per tota la Mediterrània, el seu ús i forma bàsics, en aquest àmbit geogràfic, perdurarà fins a mitjan segle XX.

Amb tot, la importància del sistema organitzatiu de la producció agrària romana no es verificarà fins a finals del segle II i primers del segle I aC. La seva influència més significativa es concretà en la introducció sistematitzada del regadiu amb séquies, on el terreny ho permetia, o fent aqüeductes; sistemes intensius de producció en latifundis industrials mitjançant l’ús de premses de grans dimensions per a vi i per a oli per al comerç, que complementarien la tradicional producció ibera de cereal i vinya, en un territori amb una població, endèmicament, dispersa que permetria posar en explotació zones abans ermes articulades a redós de les vil·les: masos de grans dimensions treballats principalment per mà d’obra esclava, però també per un bon nombre d’ibers lliures.

Es documenta en aquest moment una veritable primera modificació del medi natural en ser atorgats lots de terra als legionaris com a premi de jubilació després de les guerres càntabres.

Des de la revolució neolítica, l’efecte antròpic damunt el medi havia sigut mínim, i podríem dir que l’home s’integrava perfectament en el medi respectant-lo. No n’extreia més del que li calia i amb tot va començar a tenir excedents que usà per a llavor i comerç. Aquest règim d’explotació es mantingué durant mil·lennis, de tal manera que els ibers, tot i les millores observades, seguiren la mateixa línia de relació, avui en diríem sostenible, amb el medi.

La colonització romana, però, consistí a artigar erms, activar l’aprofitament sistemàtic del bosc i promoure la construcció de grans infraestructures i vil·les, que acabarien absorbint en molts casos les parcel·les dels colons en pro, com ja hem dit, de la producció intensiva, industrial.