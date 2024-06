Les Barraques s’ubicaran davant del Campus de la UAB de Sabadell

Les Barraques de Festa Major de Sabadell tornaran aquest any al carrer d’Emprius, a l’esplanada del Campus de la UAB de Sabadell. Encara no és oficial, però és la ubicació que acabaran pactant l’Ajuntament i la Comissió de Festes Populars. L’entitat aconseguirà marxar de l’Eix Macià, una ubicació on van arribar el 2016 i que no els agrada: creuen que és “massificada”, poc segura i que “no encaixa” amb el seu model de festa popular. A més, el seu programa d’actes acaba confós amb l’institucional i bona part del públic no sap qui organitza què.

L’estira-i-arronsa ha durat mesos i ha deixat petits consensos. Les Barraques acabaran a les 3.30h, una hora límit fixada per a totes les activitats de Festa Major. L’Ajuntament s’ofereix a aportar el punt lila i la majoria d’elements d’infraestructura, com taules, cadires i una tarima. La Comissió de Festes assumirà els equips de so i llum i l’equip de vigilància. Però encara hi ha algunes incògnites logístiques sobre la ubicació, on ja es van celebrar barraques el 2011.

La poma de la discòrdia és triple: el generador d’electricitat, els lavabos químics i un document anomenat PAU (Pla d’autoprotecció), que tot gran esdeveniment requereix per llei. La Comissió de Festes vol que l’Ajuntament es faci càrrec d’aquestes despeses, que sumades poden oscil·lar entre els 4.500 i els 7.500 euros. Paral·lelament, volen tenir la garantia que l’espai sigui un espai sense punts foscos on puguin haver agressions masclistes.

A la Creueta, res de res

No, les Barraques no tornaran a la Creueta (al pàrquing del Vapor Turull). Durant els anys que hi van anar a parar, entre 2012 i 2015, més de 200 veïns van demanar formalment el seu trasllat queixant-se d’incompliments en els horaris de tancament i de decibels. “Els vidres de casa trontollaven”, es queixa Jordi Aparicio, un dels portaveus del malestar veïnal, que va acabar avalat pel Síndic de Greuges. “Hi ha una residència geriàtrica al costat, no és lloc on fer la festa”, afegia.

Tot i que la Comissió de Festes va anunciar que s’hi traslladarien a través d’un comunicat, en cap cas serà així, ja que l’Ajuntament no ho autoritzaria. A ningú, pel que ha acabat demostrat, li agrada tenir les Barraques a tocar de casa.

I a l’Eix Macià, què?

L’Eix Macià continuarà sent l’epicentre dels grans concerts. Ara bé, per omplir el buit que deixa la Comissió de Festes en el servei de barra, es contractarà una empresa externa que substituirà els membres voluntaris de la Comissió de Festes Populars, formada per entitats que aprofiten la Festa Major com a font d’ingressos.

El programa de la Festa Major de Sabadell s’acostuma a anunciar durant l’estiu, entre finals de juliol i principis d’agost.