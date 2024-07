Un jutjat contenciós administratiu de Barcelona ha condemnat el Servei Català de la Salut i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell per la mort d’una dona intervinguda d’un ictus a qui van donar l’alta abans d’hora i que es va acabar ofegant quan era a casa. Segons ha avançat la Cadena SER, els fets van passar el març de 2020 i la decisió de donar-li l’alta va ser negligent i es va veure influenciada, en part, per la “psicosi” de l’arribada de la covid. El CatSalut i el Taulí hauran de pagar ara una indemnització de 200.000 euros al marit i els dos fills de la dona. La família també reclamava que s’indemnitzés la mare i el germà de la víctima, però el jutjat ho ha desestimat.

La dona va ingressar a l’hospital el 20 de febrer de 2020, on se li va acabar fent una traqueostomia perquè no podia empassar. Un mes després d’ingressar, el 20 de març, va rebre l’alta, però la seva situació es va complicar només cinc dies més tard, quan viu un episodi de febre i expulsa fins i tot un coàgul de sang i mucositat. El Taulí l’atén telefònicament aquell dia i la visita presencialment l’endemà, quan li cremen uns granulomes. Quan torna a casa es comença a ofegar i acaba morint sense que els serveis sanitaris desplaçats d’urgència a casa seva puguin fer res per salvar-li la vida. Segons recull la sentència, amb el seu ingrés a l’hospital s’haurien assegurat unes cures professionals.