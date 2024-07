Les terrasses de restaurants són un reclam a Sabadell. Les llicències per a instal·lar taules i cadires a la ciutat s’han incrementat un 17,4% en només quatre anys, i ara Sabadell disposa de pràcticament un miler de bars i restaurants –un per cada 230 habitants– i 405 d’ells amb terrassa, segons dades municipals. A la temporada 2019-2020, n’hi havia 345 terrasses.

“La pandèmia ha fet que la gent valori molt més els espais exteriors, el bon clima, s’han promocionat molt les terrasses des de la pandèmia…”, exposa Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. “La gent associa això amb que és més saludable, més segur. Hi ha una part de la clientela, especialment els més joves, que s’estimen més la terrassa i la demanen”, exposa.

I els nous hostalers busquen locals que tinguin terrassa tant si com no, o que sigui viable instal·lar-la. “Ha canviat el concepte de restaurant, ara es valoren molt més els espais exteriors”, sosté el José, que regenta un bar al barri de Can Rull. “Els vespres d’estiu els nostres clients només volen terrassa: la gent fa cua per la terrassa i, l’interior del local, buit”, exposa en José Pérez, responsable d’un Frankfurt de la Creu de Barberà.

L’hostaleria guanya pes

És per això que no contempla no disposar d’espai exterior. I és que pràcticament la meitat dels locals disposen d’espai exterior. Les llicències que es deneguen es fan seguint criteris tècnics: es contempla la llicència d’activitats, l’aforament del local, els metres de façana, l’accessibilitat de l’espai públic de l’entorn i altres criteris a l’hora d’aprovar una llicència.

L’hostaleria menja terreny al comerç a Sabadell. Segons un estudi de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç del 2023: tot i que hi ha més botigues (48,1%) que bars i restaurants (20,3%) al Centre, any rere any la restauració pren locals al comerç. Des del 2018 el nombre de bars i restaurants ha crescut un 2,2% a Sabadell i el pes de la restauració respecte del total està quatre punts per sobre de la mitjana.