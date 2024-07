La gran victòria de l’amnistia

[Jordi Serrano, Historiador i rector emèrit de la UPEC]

Catalunya és un gran poble amb una proporció de ximples notable, jo el primer. De sempre s’ha dit que som un poble estrany que ens agrada celebrar les derrotes. Aquesta idea queda simbolitzada en commemorar l’11 de setembre de 1714. A partir d’ara hi haurem d’afegir una nova idea. El poble català no li agrada celebrar les victòries encara que siguin evidents. Ara quan es comença a aplicar la llei d’amnistia molta gent, massa gent es lamenta. Començant pel gran cantant i millor productor de vi Lluís Llach. Aquesta conya ja va començar quan els indults, hi havia imbècils que van criticar com una rendició la consecució dels indults.

Que fàcil és estar estirat al sofà i tractar de traïdors als qui van aconseguir treure de la presó a qui ja en portava tres anys i mig. N’hi havia molts d’aquests que estaven en contra de treure dirigents importants del mateix partit. Una gran immoralitat. Ara hi ha tota mena de comentaris sobre que potser hi haurà gent que quedarà fora de l’amnistia. Anem a pams. Quan es va començar a plantejar la llei d’amnistia semblava una proposta utòpica, siguem sincers. A poc a poc i gràcies a un resultat molt dolent dels partits independentistes, però amb una carambola de l’atzar: es necessitaven 14 vots per fer un govern d’esquerres a Espanya, de cop, l’impossible, es fa realitat. Per veure la magnitud de la victòria només cal veure com s’ha posat la reacció a Espanya.

La gran coalició neofranquista en bloc ha sortit a la palestra encapçalada per José Maria Aznar, amb PP i Vox darrere i el que és més impactant i sorollós el Búnquer Judicial encapçalat pel Manolo del Bombo del Tribunal Suprem, Manuel Marchena. Resulta que un dels grans poders de l’estat, el judicial, que no es considera emanat de la voluntat popular sinó pel rei Felipe VI i aquest, és clar, ho és “Por la gracia de dios”. Ara resulta que el Tribunal Suprem no vol aplicar les lleis. I pretén que els jutges d’extrema dreta escullin la cúpula judicial. Un 90% de franquistes l’okupen il·legalment durant cinc anys, i ara pretenen okupar-lo el 100%. Només veient això tots els catalans republicans haurien de saltar d’alegria.

A més per molt que s’hi oposin, dels dos milers d’encausats en sortiran indemnes tots menys, anant malament, uns pocs. Llavors caldrà veure que fem, però pel camí el búnquer judicial després d’enfrontar-se de forma il·legal amb el republicanisme català i els de Podemos, ara s’està enfrontant al PSOE de cara. Volen liquidar a Pedro Sánchez i la seva dona. De fet, com a Portugal on els jutges van fer caure del socialista Antonio Costa, per fer-lo plegar i per, tot seguit, dir que no hi havia cas. El neofranquisme s’ha descarat. Cal un front republicà en cada poble, en cada barri, en cada ciutat. De moment els catalans hauríem d’estar molt contents per haver aconseguit fer emprenyar tant la reacció. Abans hi eren igualment i vivien molts tranquils. No calia que actuessin, ningú els criticava. Ara estan histèrics, no dormen.