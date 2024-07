L’equip líder de Moto 2 té segell sabadellenc

És l’equip líder del Mundial de Moto2, i els seus dos pilots, Sergio García i el japonès Ai Ogura, són ferms candidats al títol, ocupant les dues primeres posicions del campionat del món, un cop s’ha arribat a l’equador de la temporada. L’equip MT Helmets – MSi, format per una trentena de persones –entre el Campionat d’Europa, Moto E, Moto 3 i Moto 2–, té segell sabadellenc: mitja dotzena dels integrants són de la comarca i quatre d’ells són sabadellencs –els germans Jordi i Oriol Gatell, Albert Vadrí i Albert Montoro–.

L’estructura va néixer el 2020 –el primer pilot que va vestir els colors de l’equip va ser Pedro Acosta– i des del primer dia va tenir accent sabadellenc, amb Jordi Gatell –avui, desenvolupant les funcions de team manager– i és un dels tres propietaris, juntament amb l’empresari automobilístic Teo Martín i Óscar Manzano. “Aquí, a Sabadell, sempre hi ha hagut una forta tradició amb el món del motor. No és casualitat que siguem diversos els sabadellencs que estem en el món de la competició”, apunta Oriol Gatell, coordinador tècnic de l’MSI – MT Helmets, equip que malgrat passar gran part de l’any recorrent circuits d’arreu del món, té a la ciutat la nau des d’on prepara la temporada en les diverses categories on participa. “Aquí, en funció de la temporada, hi passem una o dues setmanes, durant el campionat. Per exemple, enguany, hem parat abans del gran premi de casa, a Montmeló, però ara tenim el material i els camions a la Gran Bretanya, per a la pròxima cursa que no serà fins a principis d’agost”, apunta Albert Montoro, un dels dos mecànics del pilot japonès Ai Ogura, qui ve d’aconseguir la tercera plaça a Sachsenring, Alemanya.

Tot i l’ambiciosa aposta en l’any del debut a la categoria intermèdia –Ogura, subcampió del món, i García rookie de Moto 2 l’any 2023– només els més optimistes dins l’MT Helmets – MSi podien imaginar-se un primer terç del Mundial d’aquestes característiques: dos doblets a Le Mans i Montmeló, triomf als Estats Units i podi en la carrera inaugural a Qatar. “No anàvem a participar per omplir la graella. Personalment, sabíem que teníem el talent i el suport necessari per estar lluitant per les primeres posicions, però jo t’hauria firmat una cinquena posició al circuit de les Amèriques –Sergio García acabaria sent el més ràpid en creuar la bandera a quadres–”, reconeix Gatell.

En aquesta línia, també s’expressa Roger Pujol, el sentmenatenc resident a Sabadell i un dels dos mecànics de Sergio García, en afegir que “la professionalitat és innegociable, però mentiria que les ganes són diferents quan, per exemple, has d’anar a fer la gira asiàtica i saps que lluitaràs per fer el 20è o anar-hi amb opcions de guanyar la carrera”.



“Ara tinc més nervis”

Al darrere dels èxits hi ha una feina ingent i molt minuciosa, que no atrau els focus, però té tanta o més importància per poder posar a disposició dels diversos pilots la millor moto per aconseguir el millor resultat. Bona part d’aquesta tasca la coordinen Oriol Gatell i Albert Vadrí, coordinador tècnic i director tècnic, respectivament. Sota la seva responsabilitat, un equip de mecànics i enginyers, de fins a quatre països –Malàisia, Alemanya, Japó i Espanya– que durant la setmana de gran premi s’han d’encarregar que tot surti a la perfecció: “Sempre dic que fem mitja jornada, de 12 hores, si tot va bé, en una setmana de gran premi. Logísticament, s’ha de tenir tot controlat, que no falti res, i des del circuit estar atent per si cal apagar algun incendi. He estat quinze anys fent de mecànic, i enguany és el meu primer any de coordinador. Ara tinc més nervis que quan feia de mecànic. Abans, la responsabilitat passava per les meves mans, ara la responsabilitat és del personal, però si fallen, una part d’aquesta també és culpa meva”, reflexiona Gatell.

Si tot rutlla, com és el cas en aquests moments dins del box de Moto 2, les reunions tècniques per escollir la millor configuració són amenes, però si hi ha un accident a pista d’algun dels pilots, l’escenari canvia radicalment: “En un gran premi pot fer la sensació que hi ha molt temps, entre les diverses tandes, però a l’hora de la veritat el temps passa volant. La comunicació entre tots és clau per no perdre ni un segon, i en el cas d’un accident, muntem la moto de zero en menys de dues hores”, explica Montoro, mecànic de confiança del pilot japonès que ja va coincidir amb Ai Ogura la temporada passada amb l’equip Honda Team Asia.

Un dels encarregats de la posada a punt de la moto de Sergio García, líder del Mundial, amb set punts de marge sobre el seu company, és Roger Pujol qui comenta que “jo m’encarrego de la part superior, que inclou la instal·lació del cablejat, la caixa de filtres, els settings i el canvi de roda de la part davantera. Pressió? La sento, i més quan estàs al davant, però m’agrada sentir-la, perquè és un bon senyal, perquè et fa ‘barallar-te’ amb l’objectiu”.

Duel a la vista?

Després de Sachsenring, el Mundial de motociclisme arriba a l’aturada d’estiu fins al primer cap de setmana d’agost, on l’MT Helmets – MSi buscarà un nou triomf al circuit de Silverstone, per eixamplar la diferència amb els seus perseguidors. Entre els principals rivals que podria privar a l’estructura amb segell sabadellenc hi ha Fermin Aldeguer, jove pilot que l’any vinent farà el salt a MotoGP i que arribarà a la Gran Bretanya després de guanyar el gran premi de Sachsenring. Un cop finalitzades el tour europeu –quedarà la cita final al circuit Ricardo Tormo– la gira asiàtica tornarà a ser decisiva per veure qui surt vencedor del duel entre els dos pilots de l’MT Helmets- MSi i Fermín Aldeguer, els tres màxims favorits a proclamar-se campió del món. “El Mundial és molt llarg, i la meva experiència així m’ho diu. Molts campionats s’han acabat decidint a Austràlia o Malàisia, per exemple. Hem d’anar setmana a setmana, i continuar en aquesta línia, que és la que ens està donant els resultats”, sentencia el coordinador tècnic, Oriol Gatell.