El Joel i el Jan, els germans sabadellencs que ho peten a la selectivitat

Els germans Joel i Jan Trapero en saben molt d’agafar la selectivitat per les banyes. El Joel, el germà gran, va ser distingit el curs passat amb la millor nota de Sabadell a les PAU. I el Jan no volia pas passar desapercebut aquest any, que li ha tocat examinar-se. Recentment, ha sabut que també ha aconseguit pujar al podi de les millors notes de la ciutat. “Després de veure que el meu germà va treure una nota tan alta vaig pensar que aquest any l’havia d’igualar“, explica entre rialles el Jan, com si ja s’hagués convertit en una competició fraternal. “Ho he intentat”, afegeix. S’ha quedat a només unes dècimes de batre la nota del seu germà gran, però igualment s’ha merescut el mèrit de passar pel Saló de Plens de l’Ajuntament a rebre el reconeixement de la ciutat. Els Trapero guarden un 9,96 i un 9,68 –amb la nota ponderada amb el batxillerat– a la vitrina de mèrits acadèmics de casa.

Un de lletres, un de números

El Joel explica que li va donar “algun consellet abans dels exàmens”. “Em sembla que no ho va necessitar, però; el Jan sempre ha estat molt bo en els estudis i ell ja té els seus propis costums d’estudi”, apunta el gran dels dos germans. Pel Jan, el més important ha estat la constància durant el curs: “No hem de mirar els exàmens com la ‘sele’ com una cosa que s’ha d’estudiar una setmana abans”. Determina que el més important és fer un treball regular durant el Batxillerat. “Després, és només repassar el temari”, assegura.

Un és de lletres i l’altre és de números. Un clàssic. El Jan té pensat estudiar Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC, mentre que el Joel ara ha acabat el primer curs de Filosofia Política i Economia, que s’imparteix entre quatre universitats diferents. “Em preocupava entrar a la carrera”, confessa el Jan. Amb la primera llista de notes de tall publicada i els seus resultats, però, ja respira tranquil perquè podrà fer el grau que més desitja.

Amb els deures fets, ambdós germans transiten per un estiu “per descansar”. “Ah, i a l’agost anem a Alemanya, a la zona de Baviera, amb la família”, recorda el Joel.