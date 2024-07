Cesca Andreu, veïna de Sol i Padrís, va pensar que des de casa també podia contribuir a protegir la natura. “Vaig decidir instal·lar nius d’orenetes al balcó de casa, per afavorir que tinguessin el niu fet o que el fessin al costat”, explica Andreu, que a més va estudiar biologia. “Cal saber que les orenetes són perfectes controladores de plagues d’insectes”, afegeix. Ha instal·lat nius per a dos tipus d’oreneta, un amb l’obertura més gran per a les orenetes comunes i un altre amb una estructura diferents per a les orenetes de cua blanca. “En aquest segon cas, els nius s’han de posar més al marge”, explica la veïna de Sabadell.

Un hotel d’insectes?

La Cesca creu que “hi ha molt poca consciència” sobre aquest tipus d’ocells i afegeix que “mentre hi ha gent que treu nius, jo en poso”. També ha instal·lat menjadors per a ocells, sobretot de cara a l’hivern. “Em sap greu, però no estan pensats pels coloms”, comenta. No només hi ha espai per als ocells al balcó de la Cesca. També hi té un hotel d’insectes. Es tracta d’una peça de fusta que fomenta el creixement de larves. “Hi ha molts insectes que són importants com a font d’aliment dels ocells i en la pol·linització de plantes”, comenta. De fet, l’hotel està instal·lat ben a prop d’una planta que atrau els insectes per atraure per exemple abelles solitàries, que són les que pol·linitzen.

“Ja feia temps que tenia la idea d’instal·lar aquestes coses i vaig veure que hi havia diferents associacions, com l’Associació Gestió Natural, que en tenien”, explica la sabadellenca. De fet, és professora de secundària de biologia i apunta que “intento que els alumnes coneguin com funciona la naturalesa i s’enamorin d’ella”. Per això, ho predica ja des de la seva pròpia casa, diu.

Recentment, la Cesca també ha posat alguns abeuradors. “En tinc fora de casa, amagats entre les herbes perquè ningú els tregui”, comenta. Allà hi van tant ocells com insectes a recollir aigua. “Hi ha diversos insectes que també són aliats a l’hora de combatre segons quines plagues”, explica. De fet, amb l’arribada de la calor, les queixes per plagues de paneroles es disparen a Sabadell.