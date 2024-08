Retallar, per on?

És estiu i això també ho saben els veïns que necessiten anar als CAP de la ciutat. El de Can Rull obrirà els matins i de Can Llong, a les tardes. El consultori del Poblenou, com ja és tradició (tristament), directament romandrà tancat durant tot el mes. Les modificacions horàries de l’agost s’afegeixen a la reestructuració de serveis que ha dut a terme el Govern de la Generalitat els últims anys, que ha suposat traslladar directament alguns serveis a determinats CAP de referència. Aquests canvis són complicats de gestionar per a les famílies i allunyen un servei públic com és la sanitat dels veïns de Sabadell. Els CAP són el primer nivell assistencial i no haurien de ser un tema de conversa per les retallades, siguin a l’estiu o tot l’any.

Som els primers que defensarem el descans del personal sanitari, que fa una feina ingent i que és la primera de les víctimes de la falta de persones en el servei públic de salut. Han de poder descansar, s’ho mereixen, però l’administració catalana ha de trobar la manera d’evitar aquesta mena de situacions que repercuteixen directament en l’usuari. I són uns quants usuaris, alguns d’ells gent gran i persones amb nens a càrrec. Ens han arribat moltes crítiques al respecte.

S’han de buscar les fórmules per permetre una assistència de primera a tots els barris. Estem convençuts que si s’ha d’ajustar el pressupost, es podria fer en tràmits i burocràcia totalment innecessàries i en altres despeses que ben segur que no estan del tot justificades.