Jordi Roma, un emprenedor amb l’ambició de créixer i gran impulsor del bàsquet a la ciutat

Quan tenia 11 anys ja feia d’aprenent a l’empresa Tints Castelló i amb 20 s’havia convertit en el Cap del Departament de planificació amb sis persones a càrrec seu. Jordi Roma i Molet (1951) ho tenia molt clar: “Jo volia treballar i progressar”, explica sense embuts. Ha estat el lema de la seva vida. Va estudiar als Escolapis i donava un cop de mà a la lleteria que regentava la seva mare a la Granja del Pas. El seu pare va morir quan ell només tenia 18 anys.

El Jordi desprèn energia i vitalitat. Convertia cada proposta professional en una oportunitat que sabia aprofitar. En l’època daurada del tèxtil, fitxa per una empresa de Terrassa amb 270 persones. Però una persona va ser clau en el seu destí: Manel Baranera, amic de la família. “Buscava un venedor per a una empresa petita, Datopac, gairebé sense estructura, només tenia un dissenyador i un tècnic. Vam duplicar les vendes i vam crear una gran estructura comercial a Catalunya i Espanya. Vam arribar a facturar 500 milions de pessetes”, diu orgullós.

El seu punt àlgid arriba amb la creació de l’empresa Imaje Tecnologies de codificació. Es dedica al marcatge i codificació internacional de tota mena de productes. “Per entendre’ns, són les dates de caducitat que veiem en un iogurt o els números diferents en un cupó”, exemplifica de manera molt simple. El volum del negoci és grandiós i el Jordi, després d’acords amb altres grups de França i els Estats Units, assumeix la responsabilitat comercial de Markem-Imaje de tot Europa, mig Orient i Àfrica. “Arriba un moment, però, que dic prou, amb 60 anys. Ja havia viscut un procés de divorci i necessitava tranquil·litat. Després de treballar 15 hores al dia durant molts anys, volia dedicar-me a la meva família, el meu hort…”.

El bàsquet, l’altra gran passió

Parlar de Jordi Roma és parlar també de bàsquet. Ell, però, assegura que “tenia facilitat per a gairebé tots els esports, una habilitat especial per adaptar-me. Vaig jugar a futbol, hoquei patins, tennis, handbol… Fins que un dia un capellà dels Escolapis, el pare Roca, em va proposar jugar a bàsquet en els Jocs Escolars i així va començar la història”. Una història que hauria pogut tenir un final tràgic perquè en un entrenament una cistella va caure i “no em va aixafar el cap per quatre dits. Allò en va marcar moltíssim”, admet.

De jugador, al Club Natació i Unió Esportiva Barberà, on va conèixer a Francesc Cabeza, una altra persona clau en la seva vida. Com a tècnic, va dirigir el juvenil de l’Escola Pia i el següent pas ja seria la Unió Bàsquet Sabadell, primer a la banqueta i després com a president, succeint a Josep Mateu. “Vaig ser-ho 19 anys. Un projecte espectacular, jo volia arribar a l’ACB. No va ser possible per la manca de suport econòmic, però vam crear un gran ambient de bàsquet a la ciutat. Veure més de mil persones al pavelló d’Esports és una gran sensació, em quedo amb això”. Fins i tot van aconseguir portar els mítics Globetrotters.

També va ser durant tres anys el president de l’antiga clínica L’Aliança. “Va ser una casualitat. El Manel Baranera n’era el president i quan va renovar la junta, em va demanar que en formés part. I quan ell plega em demana que sigui el president. Va ser una època convulsa i va acabar malament”. Ara es pren la vida amb més calma encara que “la desconnexió total no existeix”. El seu hort el controla a través d’un Excel. “Així sé el que més produeix”, diu amb un somriure.