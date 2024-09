Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades d’aquest dimarts a la ciutat.

Desplaçar-se en bicicleta per la ciutat és poc recurrent. Només un 2,5% dels sabadellencs escull pedalar com a mètode de transport habitual, segons un estudi de la Diputació de Barcelona. Una opció que retrocedeix 1,5 punts percentuals respecte a l’any passat: i és que ara és més habitual fer servir el patinet elèctric, que creix any rere any. Ara, ja un 2,5% dels sabadellencs fan servir vehicles de mobilitat personal (VMP) per a desplaçar-se en seu dia a dia, una opció que es dispara en només un any 2,2 punts percentuals.

La intervenció assistida amb gossos és una pràctica terapèutica a l’alça en pacients pediàtrics. Sobretot per als infants amb problemes de comunicació i relació, o amb dificultats de llenguatge o pluridiscapacitat. Des que el Parc Taulí va implementar aquesta teràpia, l’any 2018, un total de 106 pacients pediàtrics atesos en el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) se n’han beneficiat.

Semblava que marxaria de París sense medalla després del sisè lloc del divendres, però no ha estat així. Oscar Salguero s’ha penjat el bronze en el relleu 4×100 estils mixt i aconsegueix la seva tercera medalla en uns Jocs Paralímpics. A més, el sabadellenc es penja el metall que li faltava després de la plata de Tòquio i l’or de Rio (en aquelles ocasions ho va aconseguir a la prova individual).

El parc del Nord podria quedar obert al públic abans que acabi aquest any si es compleix la previsió que té el Govern de Sabadell. El regidor Eloi Cortés ha detallat aquesta intenció en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local del dilluns, la primera després de l’aturada estival.

L’exposició Gris Plom condensarà 60 anys d’història de les arts visuals a Sabadell. Repartida entre el Museu d’Art, l’Acadèmia de Belles Arts i la Nau Estruch, s’inaugurarà dimecres 4 de setembre. La mostra plasma una selecció molt diversa d’obres de desenes i desenes d’artistes de Sabadell, a més de documents escrits i visuals i d’un documental. És el fruit de dos anys de recerca, que han inclòs més d’un centenar d’entrevistes a persones vinculades amb el món de l’art.