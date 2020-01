Misteri per un incident de matinada a Sol i Padrís

Misteri per un succés de matinada a Sol i Padrís. Diversos testimonis van alertar sobre la presència d’un home estès a terra inconscient, rodejat de gent, però que els serveis d’emergències no van arribar a trobar.

Els fets van passar, segons han confirmat fonts d’emergències, pels volts de les 00.30 h. Els testimonis dels fets van advertir la Policia Municipal que hi havia un home estès a terra al carrer Brutau, motiu pel qual es va activar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En arribar al lloc, però, la policia no va trobar ningú. Va ser llavors quan es va pentinar la zona a la recerca de l’individu que presumptament era estès a terra, així com la gent que hauria estat al lloc dels fets.

No obstant, no es va trobar rastre de res. Per aquest motiu també es va desactivar l’ambulància, que no va arribar al lloc. Es manté la incògnita sobre la identitat de la persona.