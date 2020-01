Laura Ester, Maica Garcia i Judith Forca, campiones d’Europa

Un nou èxit. Les tres waterpolistes del Club Natació Sabadell s’han penjat la medalla d’or a l’Europeu de Budapest en superar a Rússia per 13 a 12. Novament, Laura Ester ha estat incommensurable sota pals i Maica Garcia, decisiva en totes les facetes, especialment, en atac amb quatre gols.

L’equip de Miki Oca arribava a la gran cita amb ganes de treure’s l’espina del passat campionat d’Europa i aconseguir la segona medalla més preuada després de l’aconseguida ara fa sis anys també a Budapest davant la selecció dels Països Baixos. I així ha estat.

La selecció de Rússia, formada per moltes jugadores del Kinef Kírixi, ha estat un os molt difícil de rosegar tal com ha quedat demostrat des del xiulet inicial amb el seu característic joc anàrquic amb ràpides transicions. Els atacs s’han imposat a les defenses i les waterpolistes d’Aleksander Gaidukov s’han acabat enduent el primer embat per un ajustat 3 a 4. Una tònica que s’ha mantingut en els següents vuit minuts fins arribar a l’equador del partit amb 8 a 8.

Del 8 a 10, al 13 a 10

A partir del tercer període, la final ha entrat en un nou escenari. Les russes, liderades per una incombustible Ekaterina Prokofyeva -100% d’efectivitat (4/4)- han situat un perillós 8 a 10 a l’electrònic del Duna Arnea que ha posat contra les cordes a les waterpolistes de Miki Oca. Afortunadament, i com ja és un costum, Maica Garcia ha sortit al rescat per escurçar la diferència juntament amb l’ex nedadora Anni Espar per tornar a situar les taules (10-10) abans del darrer i decisiu període.

Arribava l’hora del caixa o faixa i la selecció espanyola ha ofert un recital ofensiu. Parcial de 3 a 0 per deixar tocades de mort a les de Gaidukov que veien com Laura Ester es convertia en un mur infranquejable. Finalment, les russes han aconseguit maquillar un resultat que des de feia minuts ja tenia nou campió d’Europa. Segona medalla d’or de la història de la selecció femenina. La primera per a la jugadora Judith Forca.