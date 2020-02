Monumental victòria de l’OAR Gràcia sobre el Sant Quirze en el derbi (32-23)

Partidàs. Una segona meitat per emmarcar ha permès al Gràcia obtenir la victòria contra el Sant Quirze en el derbi vallesà, amb un resultat final inesperat per la seva contundència. En el millor partit de la temporada, els graciencs han assolit l’objectiu de mantenir la tercera posició i de reduir la distància amb el seu rival, ara a 5 punts. Els 32 gols aconseguits entren dins la norma d’aquesta temporada per al conjunt dirigit per Gerard Gomis i Cesc Borrell, però en aquesta ocasió amb força mèrit si tenim en compte que el Sant Quirze es presentava com a mínim golejat amb una mitjana de menys de 23 gols encaixats per partit.

La capacitat anotadora, doncs, ha estat una de les claus de l’èxit del Gràcia, però no menys destacable el treball defensiu i l’actuació d’Enric Gonzàlez a la porteria, especialment en el segon temps quan els verd-i-blancs només han rebut 8 gols i han acabat fent festa grossa. Qui esperava un partit trepidant i intens ha vist complertes les expectatives. Els 30 primers minuts no han parat d’alimentar l’interès perquè la igualtat i les alternatives no han permès obrir forat. El Gràcia n’ha tingut l’ocasió amb el 10-7, però el temps mort demanat per Josep Maria Guiteras ha fet reaccionar al Sant Quirze (15-15 al descans).

En un altre dels habituals bons inicis del segon temps, el Gràcia ha pres la davantera ja per sempre (20-16). Els visitants han demanat el segon temps mort que només ha tingut un petit efecte (parcial 0-2). A partir d’aqui als verd-i-blancs els ha sortit tot brodat. Amb paper destacat de Pol Torras, Guillem Correro i Tonchi Vàzquez, han anat engrandint el marge per arribar, exultants, a un final sense el patiment de les dues anteriors jornades (32-23). Una victòria monumental.