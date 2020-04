Josep M. Jornet, un històric del fulbet del Club Natació Sabadell

Publicitat

El fulbet del Club Natació Sabadell ha perdut un dels seus històrics. El Josep M. Jornet, 76 anys, va formar part d’un equip mític com el REI, al costat de grans jugadors. “Potser no era molt tècnic, però al camp era un lluitador incansable i també un gran company dins i fora”, recorda Josep Asensi, qui va compartir vestidor amb ell i també moltes xerrades. “Parlava molt clar, era un home molt crític amb moltes coses del mateix Club, però en el fons ho deia de bona fe. Era com el seu estatus de vida”, afegeix.

L’expresident de la secció de fulbet del Club Natació, Carmel Pérez, conegut per Melo, ho ratificava amb una frase prou significativa: “Era un torrecollons simpàtic. Li agradava rebatre les coses i obrir debats. Moltes vegades discrepàvem, però aquesta era la gràcia. El coneixia bé perquè el vaig fer entrar a la meva empresa i va ser-hi 20 anys. Un molt bon nano, ho vivia tot intensament, de la mateixa manera que també jugava a la pista”. D’aquells inconformistes, amb l’ambició de guanyar sempre i contagiar la seva energia als seus companys de l’equip.

