Des que el 6 de març es va registrar el primer cas de coronavirus al Taulí, ha calgut un esforç titànic per fer front a una pandèmia que ha deixat Sabadell, i el món, sense alè.

Personal sanitari, administratiu, directiu, manteniment, serveis i tantes persones que s’han hagut d’arremangar més que mai per poder donar resposta a aquesta crisi sanitària que poquíssims poden comparar amb una experiència passada en primera persona com la grip del 1918.

Actualment, el nombre de casos positius ingressats a planta, com la 9, (imatge 5) amb la Covid-19 ha començat a baixar, i permet als professionals agafar una mica d’aire. Sense relaxar-se, però, expectants per si hi ha un rebrot i, també, molt atents dels casos que estan ingressats a l’UCI, una setantena, que setmana rere setmana segueixen pujant lleugerament.

Aquesta setmana, precisament, el Taulí ha posat en marxa el nou edifici d’Urgències (1, 2, 3, 4 i 6), el Frontal Gran Via, que tot i que no està acabat definitivament sí que disposa dels elements bàsics per funcionar, de moment, amb els 80 llits de la segona planta. Si fos necessari, s’obriria la primera amb 80 places més.

Endarrere comencen a quedar els problemes que hi ha hagut amb els equips de protecció individual (EPI) dels treballadors que estan a primera línia. Mascaretes, guants, bates i ulleres que han faltat, s’han reutilitzat quan no n’hi havia suficients i se n’ha pogut disposar de molts més gràcies a empreses i particulars que des d’un primer moment no han dubtat a organitzar-se i posar la solidaritat per davant de tot en un moment excepcional com aquest. I tot, des de l’àmbit sanitari, buscant donar la millor atenció als pacients.

Una treballadora de l'UCI es prepara per entrar a atendre els pacients amb coronavirus. La segona planta del nou bloc d'Urgències ja està habilitada amb 80 llits. Professionals assistencials de la planta 9.

