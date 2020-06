La Torre de l’Aigua, ben centrada

Durant l’any, el sabadellenc Fèlix González acostuma a fer turisme fotogràfic per tot Catalunya, però el confinament va fer que enfoqués més que mai la seva ciutat. A prop de casa seva, al parc del Taulí, hi va fotografiar el 14 de maig la Torre de l’Aigua, aprofitant una de les franges horàries que, tot i el confinament, li permetien sortir a passejar. Fa uns dies la va compartir a Patrimoni Sabadell.

“Considero que la Torre de l’Aigua és un element que identifica la ciutat; la veus i penses Sabadell!”, explica. En aquest cas, la imatge està feta amb la seva càmera rèflex en format RAW –en brut–, el qual li ha permès fer uns retocs per centrar bé l’element arquitectònic. Tal com explica González, “pot ser, però que una torre com aquesta surti recta a la primera és molt difícil”, ja que només fent clic es desplaça una mica la càmera.

