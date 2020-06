Llibertat amb càrrecs per quatre investigats en el marc de l'operació Judes

L'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars per a quatre CDR investigats per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració en el marc de l'operació Judes. Tots ells han comparegut davant el jutge aquest dilluns per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i Mollet.

L'advocada dels encausats, Eva Pous, ha explicat que s'han acollit al seu dret de no declarar i només han respost les preguntes de la defensa relacionades amb el seu arrelament al territori. L'alt tribunal ha ajornat altres dues declaracions, que es faran finalment el 6 de juliol a Mollet. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes del Jutjat per donar suport als investigats.

