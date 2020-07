Menys aforament, més neteja i controls d'aigua: les claus de la nova temporada de piscines

Tot a punt per començar la temporada de piscines amb la màxima seguretat en el marc de la pandèmia pel coronavirus. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora d'Esports, Laura Reyes, han visitat avui la Bassa per explicar in situ les mesures de prevenció que està prenent l'Ajuntament per garantir un bany segur a tots els usuaris d'aquests equipaments municipals.

La Bassa i les piscines de Campoamor, Olímpia i Cal Marcet obriran dilluns, 6 de juliol; Ca n'Oriac es preveu obrir-la la setmana del 20 de juliol, un cop acabades les obres que s'han retrassat per l'estat d'alarma. La Bassa estarà oberta fins al 30 d'agost; Cal Marcet fins al 4 de setembre i Olímpia i Campoamor fins al 13 de setembre.

Enguany, totes les piscines de la ciutat obriran amb una reducció de l'aforament, s'intensificarà la neteja i es farà un control exhaustiu de l'aigua. En tots els casos s'han previst dos torns d'accés, de 9.30 h a 14 h i de 15.30 h a 20 h. Al migdia es netejaran i desinfectaran tots els equipaments. Pel que fa a la capacitat, a la Bassa com a molt hi podrà haver 1.000 persones alhora, una reducció significativa tenint en compte que entre setmana, abans de la Covid-19, l'aforament era de 3.000 persones. A la resta de piscines el límit és de 200 usuaris. Tots els serveis estaran actius a totes les piscines, com els vestuaris, el servei de bar i el guarda-roba; l'únic que no s'oferirà és el lloguer de material de la Bassa per evitar la propagació de la malaltia.

Farrés ha volut transmetre un missatge de confiança cap a la ciutadania explicant que "és una molt bona notícia poder dir que obrim les piscines i que ho fem amb totes les mesures de prevenció". "La gent pot venir amb tota la tranquil·litat", ha afegit, ja que "hem marcat unes línies d'actuació molt contundents perquè es puguin obrir sense cap mena de risc". Reyes ha indicat que aquests dies s'està acabant d'adequar les instal·lacions i formant conserges i personal de taquilles.

A l'entrada de totes les piscines hi haurà gel hidroalcohòlic, així com papereres en diferents punts de les instal·lacions perquè tinguin l'ús habitual però també pensant en les mascaretes que s'hagin de llençar. Tothom podrà utilitzar la gespa i s'apel·la al sentit comú per mantenir la distància de seguretat entre persones no convivents. Per megafonia es farà un recordatori de bones pràctiques i dos responsables tècnics de la regidoria d'Esports s'encarregaran de garantir el compliment de les mesures de protecció.

Entrades

Com a novetat, aquesta temporada caldrà comprar les entrades de manera anticipada. Les localitats s’hauran d’adquirir preferentment per Internet, al web https://piscines.sabadell.cat. Via online, un usuari en podrà com a màxim 8 amb 5 dies d'antelació. Cal tenir present que les entrades dels infants de 0 a 3 anys, tot i ser gratuïtes, també caldrà reservar-les a la mateixa web.

L'adquisició de les entrades també es podrà fer de manera presencial a les piscines, però només de 18 h a 20 h i per tres dies vista, mai pel mateix dia. La intenció és evitar les aglomeracions i l'intercanvi de diners, per això es prioritza el pagament en targeta.

Preus

En el cas de les piscines Olímpia, Can Marcet, Campoamor i Ca n’Oriac, el preu dels dies feiners serà de 2 euros per als majors de 15 anys; 1,5 euros per als menors de 15 anys, jubilats i pensionistes; i 1,25 euros a les persones amb discapacitat. Pel que fa als caps de setmana i festius, els preus seran de 2,5 euros per als majors de 15 anys, i 1,50 euros per a menors de 15 anys, jubilats i pensionistes.

Els preus de la Bassa, però, van a banda: el preu de l’entrada per a majors de 15 anys serà de 2,5 euros, els menors de 15 anys, jubilats i pensionistes pagaran 2 euros en dia laborable, i les persones amb discapacitat pagaran 1,25 euros de dilluns a divendres no festiu i 1,75 euros els caps de setmana i festius.

En caps de setmana i festius, els majors de 15 anys pagaran 3,5 euros, els menors de 15 anys, jubilats i pensionistes 2,5 euros, i les persones amb discapacitat 1,75 euros.

Línia d’autobús

Un dels serveis complementaris de la Bassa és la línia d’autobús urbà L15/F15, estrenada l’any 2018 per fer més accessible l’equipament amb transport urbà. A partir del dilluns 6, aquest servei tornarà a estar actiu fins al 30 d’agost. Els horaris seran els mateixos tant els dies feiners com festius, amb freqüències de pas de mitja hora. El passat estiu va tenir un total de 17.500 persones usuàries, aproximadament 240 diàries.

