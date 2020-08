Segona mort per coronavirus al Taulí en dos dies

El Taulí ha comunicat aquest divendres la segona mort per coronavirus en els últims tres dies i després de dos mesos sense que se'n registrés cap. La primera es va registrar dimarts, 18 d'agost, i la segona aquest dijous, dia 20. Amb aquesta defunció, des de l'inici de la pandèmia ja se n'han produit 370 a la corporació sanitària local per la Covid-19.

A hores d'ara al Taulí hi ha 28 pacients ingressats per coronavirus, 25 a hospitalització i 3 a les UCI. Les dades s'han mantingut estables durant la setmana, que va començar amb 34 persones ingressades, 31 a planta i també n'hi havia 3 a l'UCI.

Publicitat

Aquest mes d'agost el virus està tenint més incidència a l'hospital que en els darrers mesos. El 18 de juny, fa dos mesos, hi havia 7 persones ingressades, que ja eren 2 el dia 29, una xifra que es va mantenir les dues primeres setmanes de juliol. Al Taulí, la Covid-19 va començar a remuntar ara fa un mes, el dia 19 de juliol, quan ja eren 4 hospitalitzats i el nombre es va doblar el 28 de juliol, amb 8 hospitalitzacions per Covid-19. Des d'aleshores, el nombre d'hospitalitzats per aquesta malaltia ha anat augmentant a poc a poc fins arribar a la trentena actual.

Publicitat