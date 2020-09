Bastons desats per la No Festa Major

El so de cascavells característic i el repic de bastons quedaran aquest any en el record. L’edició d’enguany de la Festa Major havia de servir per renovar part de la indumentària dels Bastoners de Sabadell, que l'havien de presentar ara en societat.

Ara, però, la roba quedarà desada per a quan vinguin temps millors. Sense perill de contagis ni riscos davant de trobades multitudinàries, motiu que ha dut a la suspensió de la gran festa local.

Des del col·lectiu accepten la decisió de suspendre els actes, però lamenten que no hi hagi hagut més imaginació a l’hora d’idear una festa virtual, com sí que han fet altres localitats veïnes.

