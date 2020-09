Zona de Baixes Emissions: Sabadell, àrea restringida?

Ja és definitiu. Barcelona barrarà el pas als vehicles contaminants a partir del proper 15 de setembre. Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, 85.000 vehicles del Vallès Occidental no podran accedir a la capital i rodalia: un 13,7% del parc mòbil comarcal tindrà la mobilitat restringida i s’exposarà a multes si sobrepassa la zona de baixes emissions, la pràctica totalitat de l’interior de les rondes. Les restriccions a Barcelona recupera un debat en clau sabadellenca: cal una zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat? S’ha d’importar el model barceloní?

El concepte ja existeix i fins i tot ja s’ha plasmat sobre el mapa: l’entitat ecologista Adenc ha delimitat una zona restringida als vehicles contaminants a Sabadell. Es tractaria d’una àrea de 2,70 km2 –374 vegades l’estadi de la Nova Creu Alta– que comprendria la Gran Via, l’Eix Macià, la ronda de Ponent i la carretera de Barcelona. “La Gran Via seria el perímetre de referència, com ho són les rondes a Barcelona”, defensa el vicepresident de l’entitat, Joan Carles Sallas. La implementació de la ZBE Sabadell afectaria –com a mínim i de forma directa– més de 60.000 veïns, quasi un terç de la població de la ciutat.

La proposta es veu amb bons ulls per part d’altres entitats sabadellenques que, no obstant això, troben el concepte massa arriscat ara per ara. Consideren que la xarxa de transport públic de Sabadell –a càrrec de Transports Urbans de Sabadell (TUS)– no podria absorbir el volum de vehicles retirats del carrer. L’oferta “no és prou competitiva”, segons el portaveu vallesà de la Plataforma del Transport Públic (PTP), Marc Taulats. Tot i estar d’acord amb la creació d’un perímetre, l’urbanista Manel Larrosa (Fem Vallès) va al gra i exposa: “O tens un transport públic més expansiu i eficient, com el de Barcelona, o la ZBE Sabadell aniria a complicar la vida de la ciutadania”.

L’Ajuntament té el projecte de ZBE sobre la taula des de fa un any. L’Adenc lamenta que en aquest temps no hagi rebut cap resposta. El temps corre i les pressions arriben des de dins i fora de Sabadell: el Pla municipal d’acció per la millora de la Qualitat de l’Aire, aprovat el 2017, ja parlava de crear zones urbanes d’atmosfera protegida, un concepte similar a la ZBE. Així mateix, al Congrés dels Diputats s’està gestant un marc legal per obligar a crear zones restringides a totes les ciutats de més de 50.000 habitants i, per tant, crear un perímetre a Sabadell ja no seria una opció. Seria una obligació.

Es pot aplicar una ZBE a Sabadell?

El model promogut per l’Adenc segueix la línia de la ZBE de Barcelona, que entrarà en vigor el proper dimarts. Un sistema de càmeres controlaria els accessos de l’àrea restringida, on els vehicles més contaminants no podrien circular els dies laborals en horari diürn. Hi hauria senyals d’advertència al perímetre i sancions per als incomplidors.

Importar el model barceloní, però, no seria fàcil. Segons les entitats, abans s’haurien d’incentivar altres transports, com l’autobús, el patinet i la bicicleta. “El govern sabadellenc s’ha d’obligar a anar més enllà. La ciutat s’ha de pensar a un any, i també a cinc i deu anys... La visió estratègica no es veu per enlloc”, argumenta Larrosa.

Segons l’Ajuntament de Sabadell, només un 9,5% dels desplaçaments dins la ciutat es fan en transport públic, molt per sota dels desplaçaments cap a fora de la ciutat –un 21,3% es fan en tren o autobús–. En aquest sentit, Fem Vallès reclama redefinir les línies de TUS. L’Adenc hi coincideix i concreta: Joan Carles Sallas apunta que s’han de potenciar els enllaços dels autobusos amb FGC i Renfe i també evitar la concentració de línies al Centre. Per a la PTP, la solució implica augmentar freqüències perquè “el bus sigui més atractiu que el cotxe”. A banda, l’Adenc creu que cal potenciar els aparcaments dissuasius, com el de Tres Creus, Fira, entre d’altres. I què passaria amb els cotxes dels veïns que viuen dins de la zona de baixes emissions? Caldria donar un temps per renovar els vehicles, una transició que l’Ajuntament hauria d’incentivar a través d’ajudes, segons l’Adenc.

És realment útil?

Els col·lectius ecologistes i la majoria d’institucions –AMB, Generalitat, Ajuntament de Barcelona– defensen a ultrança la ZBE de Barcelona. Tot i el consens general –i a falta menys d’una setmana per activar les sancions–, hi ha veus que qüestionen l’eficàcia de les restriccions. La PTP no preveu un augment dels usuaris en transport públic; i des de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB), la investigadora Gara Villalba tampoc preveu una gran reducció en les emissions. “La contaminació no caurà gaire. Es canviaran cotxes vells dièsel per nous de benzina”, sosté. Per a Villalba, la caiguda de fins al 75% dels contaminants durant el confinament és la prova irrefutable que la ZBE no és la solució definitiva. És el teletreball. “La ZBE és un bon principi, i també ho seria per a Sabadell, però també necessitem un canvi de paradigma”.

