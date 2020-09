Sabadell no serà a temps de gastar els romanents el 2020

És massa tard. Sabadell no podrà gastar més aquest any per fer front a la crisi de la Covid-19. El decret del Ministeri d’Hisenda que ha d’alliberar la despesa dels ajuntaments segueix encallat i –s’aprovi o no– des de l’Ajuntament es temen el pitjor: tot i disposar de més diners, la maquinària de l’Ajuntament no tindrà prou temps per generar noves partides. “L’impacte serà mínim”, asseguren al D.S. fonts municipals.

El calendari és rígid. Només queden tres mesos per acabar l’any (i per tancar el pressupost del 2020). Així que, per incrementar la despesa, l’única opció és que Hisenda ampliï els beneficis per als ajuntaments fins al 2021 –com a mínim– i d’aquesta manera es puguin preveure inversions municipals extraordinàries. Tot i que el temps hi posa traves, el Govern municipal manté la intenció d’acollir-se a la nova fórmula de finançament local.

Definitiu: són 4,3 milions

En el supòsit que el decret d’Hisenda s’activi aviat, l’Ajuntament tindrà poques setmanes per gastar 4,3 milions d’euros extraordinaris. Per arribar a aquesta xifra final, ha fet falta una anàlisi profunda dels comptes municipals per part de Serveis Econòmics. D’on surten els 4,3 milions d’euros? Les noves regles del joc marcades pel Ministeri d’Hisenda –les que aixequen el límit de despesa– permeten gastar els superàvits del 2018 i 2019. En el cas de l’Ajuntament de Sabadell, hi ha 6,4 milions d’euros disponibles que – després d’amortitzacions de deutes i altres modificacions tècniques– es queden en els 4,3 milions finals.

En aquest escenari, l’increment de la despesa a Sabadell seria de l’ordre de l’1% (el pressupost inicial del 2020 era de 226,6 milions d’euros). Davant la pressió del calendari, els diners disponibles s’haurien de destinar a despeses corrents i no a noves inversions, segons les mateixes fonts. En altres paraules, es veurien pocs canvis a peu de carrer.

L’Ajuntament ja ha destinat 8 milions d’euros extraordinaris per fer front als efectes de la Covid-19. El pla de xoc sabadellenc va recollir fins a 785 mesures per pal·liar la crisi econòmica i social a la ciutat. No obstant això, des de Sabadell s’ha reclamat més recursos, especialment a la Unió Europea. En una entrevista recent amb aquest diari, l’alcaldessa, Marta Farrés, reclamava una línia de finançament europea pensada per als municipis mentre qualificava els ajuntaments com la “institució més infradotada del país”.

