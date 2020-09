El Sabadell ultima la cessió del central Juan Fernández, 'Ibiza', amb l'Almeria

A punt. Si no es produeix cap daltabaix, el Centre d'Esports Sabadell anunciarà en les pròximes hores una nova incorporació. Segons ha avançat el periodista Ángel García (@The1cazurreando), el central Juan Fernández, conegut pel sobrenom d'Ibiza -pel seu lloc de naixement-, és l'escollit pel club arlequinat, tot i que tenia diverses ofertes de Segona A (Castelló, Mirandés o Màlaga) i alguna proposta de l'estranger. La necessitat de reforçar aquesta posició després de la lesió d'Aleix Coch han accelerat les negociacions per part arlequinada i l'acord amb l'Almeria per la seva cessió és gairebé total. Aquest dijous s'hauria de fer oficial.

Juan Fernández és un defensa de notable envergadura (1,80 m.) i 25 anys que es fa formar al Vila-real. Després de jugar dues temporades en el filial groguet a Segona B, una d'elles a les ordres de l'extècnic arlequinat Miguel Alvarez, va recalar en l'Almeria amb el repte de debutar a Segona A. En la temporada 18/19 va disputar un total de 23 partits a un bon nivell i en el curs passat només 8. L'explicació és una greu lesió: es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Va reaparèixer en el tram final de la temporada i ara sembla estar plenament recuperat.

La intenció del jugador, un cop s'hagi signat tota la documentació i el contracte, és incorporar-se a la disciplina de l'equip arlequinat i fins i tot no es descarta que pugui viatjar a Mallorca el cap de setmana si el tècnic Antonio Hidalgo ho considera oportú davant l'allau de baixes que pateix la línia defensiva. Ara mateix només hi ha tres centrals disponibles: Jaime Sánchez, Grego i Jesús Olmo. Juan Fernández no serà l'últim fitxatge i el director esportiu continua treballant per aconseguir un home de caràcter ofensiu.

