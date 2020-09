Dilluns surt a la venda el disc solidari 'We are Biel'

El proper dilluns sortirà a la venda el disc We are Biel, la iniciativa en format musical per recaptar diners per al sabadellenc Biel Chang Puigdomènech. El menut, de 4 anys, va ser operat amb èxit el passat 14 d’agost a Alemanya per evitar una luxació de malucs, una intervenció necessària per començar a aprendre a caminar.

El petit Biel pateix encefalopatia hipoxicoisquèmica des que va néixer. L'anomalia es va produir quan li va faltar oxigen en el moment del part, una falta d'aire que li va provocar una lesió important.

Ara, la família del petit ha tirat endavant la gravació del seu primer disc solidari We are Biel, i el seu llançament serà el dia 28 de setembre, coincidint amb el dia que complirà 5 anys. Entre altres, la família ha preparat un seguit d'accions. "Proposem a la gent que ens enviï un vídeo felicitant-lo pel seu aniversari, però també que ens enviïn una gravació en què surtin cantant el tema principal del disc, o si ho prefereixen que surtin ballant", explica la mare, Judith Puigdomènech.

L'objectiu és fer un vídeo que serveixi de recordatori d'aquest aniversari, motiu pel qual, aquell qui estigui interessat, pot enviar-lo al WhatsApp 609 346 552. La petició és que el vídeo sigui vertical.

"La previsió és que el disc es pugui comprar a través de la pàgina web del Biel a partir del mateix dilluns", avança Puigdomènech.

