La Crida vol mesures concretes per aplicar la nova llei del lloguer a Sabadell

La Crida per Sabadell reclama que l'Ajuntament faci accions concretes per traslladar la nova llei que regula el mercat del lloguer a la ciutat. Aquesta qüestió centra una de les dues mocions que els anticapitalistes portaran al ple d'aquest octubre, el proper dimarts 6. L'altra, reclama camins escolars més segurs.

“Volem que s’apliquin mesures molt concretes a Sabadell, que la fem viable, que es porti a terme", ha reivindicat la portaveu del grup municipal, Nani Valero, en roda de premsa telemàtica aquest divendres. Des de la Crida creuen que la llei és una eina "molt clara" que ha d'ajudar a redreçar els problemes residencials que hi ha amb els lloguers.

En la moció, la Crida per Sabadell proposa que el consistori tingui un paper actiu de feina fiscalitzadora que impliqui tots els agents vinculats; iniciar els tràmits per la pròrroga que la llei contempla per mantenir Sabadell com a d’àrea amb mercat d’habitatge tens, per continuar podent aplicar la llei, i que tota aquesta informació arribi a la ciutadania des de l’oficina d’habitatge de VIMUSA. Aquesta moció la presenten conjuntament amb ERC i havia quedat sobre la taula en el darrer plenari.

Camins escolars segurs

La segona moció que defensarà la formació fa referència als camins escolars segurs, un projecte guanyador del procés participatiu Construint Ciutat. El regidor Lluís Perarnau ha defensat la necessitat de "donar seguretat i més distància" en els trajectes cap als centres educatius.

Publicitat

Alhora, aquestes vies permetrien afavorir desplaçaments amb mobilitat activa, ja siguin a peu o en bicicleta, de la mateixa manera que contribuirien a millorar la qualitat de l'aire. Sobre les mesures que ha pres l'Ajuntament aquest inici de curs per tal de prevenir els contagis de coronavirus als entorns escolars, Perarnau lamenta que "s’han limitat a talls puntuals a alguns carrers sense la coordinació suficient amb les escoles", alhora que considera que hi ha una absència de canvis estructurals.

Per aquests motius, des de la Crida per Sabadell proposen cinc acords que passen per: crear un espai de treball amb tots els col·lectius escolars; executar la proposta de camins escolars del Construint Ciutat; apostar per l'urbanisme tàctic, en voreres i cruïlles, creant una xarxa d’eixos pacificats i habilitant llocs per aparcar bicis i patinets; desenvolupar una línia de treball de campanyes informatives per reduir el transport motoritzat, sobretot escolar, i finalment demanen que es faci un pla de conjunt de la ciutat i que no s'actuï de forma aïllada.

Manca de transparència

"El govern no està informant bé", ha denunciat l'edil Anna Lara. Segons la regidora, les informacions del consistori acostumen a arribar amb retard i encara tenen moltes preguntes per respondre. Lara també ha assenyalat la comissió informativa sobre SMATSA, que assegura que no s'està convocant i "no hi ha cap transparència tot i ser el principal contracte de la ciutat i les poques informacions que acabem tenint directes són molt a mitges".

Publicitat