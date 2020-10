Sessió contínua al Cinema Río

L’esquelet del desaparegut Cinema Río perviu a l’avinguda de Barberà, 302, cantonada amb el carrer del Doctor Roges. L’escriptor sabadellenc Jesús Caudevilla Pastor hi havia anat de petit i recorda les tardes de sessió contínua que hi feien a partir de les 15 h. “No sé la d’hores que hi havíem passat!”, explica. Un dels millors records que en té és d’anar-hi a veure la pel·lícula El árbol del ahorcado, en què sortia Gary Cooper, perquè els propietaris del cinema havien ambientat l’entrada com en el film.

A hores d’ara la façana es manté intacta, encara que s’hi hagi afegit una capa de pintura. Vist ara, “el meu record és que l’edifici era idèntic”, i actualment alguns veïns el fan servir d’aparcament dels seus cotxes. A la carretera de Barcelona, com apunten alguns usuaris del grup, hi havia el cinema Río de Oro, de nom similar, però diferent.

