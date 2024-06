L’Agrupació Andalusa San Sebastián dels Ballesteros va celebrar aquest dissabte la festa de cloenda de la temporada als afores de la Masia de Can Rull. Amb alegria, comèdia, música i folklore, els prop de 200 assistents van passar una gran nit. “L’objectiu és acomiadar la temporada, desitjar unes bones vacances a tots i recordar que ens tornarem a veure per la Festa Major de Sabadell. Com sempre, el que volem és passar una estona agradable junts”, explica Joaquín Lesmes, president dels Ballesteros.

L’espectacle va començar amb les castanyetes, però va tenir actuacions de tota mena. Des de socis fent playback amb una bona presència i interpretació a l’escenari, passant per cantants de veritat i el pal de paller: els grups de ball. Enguany, van participar sis quadres: castanyetes, el cor rocier, les candeles, el tacó flamenc, les flamenquitas i essència.

Grans i petits van anar sortint a l’escenari durant la jornada en una festa amenitzada i amb un toc d’humor a càrrec del presentador, Alfonso Pérez. “Participen tots els quadres que tenim. Els únics que no han pogut ser-hi per falta de gent són el de zumba i el ball en línia”, apunta Lesmes. La festa i l’espectacle es va allargar fins entrada la matinada en una cloenda de la temporada que va ser un gran èxit.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ