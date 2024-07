La peixateria Peix i Marisc Feliu Vives, del Mercat Central, tancarà per sempre aquest dissabte al migdia. Si no canvia res a última hora, l’actual propietari de la parada, Genís Vives, segona generació de l’establiment, es jubilarà i dirà adeu a una tradició familiar iniciada el 1954, fa 70 anys. Aquests dies, als passadissos del mercat, molts clients, paradistes i coneguts saluden a Vives, que ha repartit un missatge escrit per agrair la fidelitat i l’acompanyament durant tots aquests anys. Però el sabadellenc no marxa content. “No hi ha res a celebrar”, lamenta, perquè tanca després de veure que no ha pogut traspassar el negoci.

La parada funciona en règim de concessió i, si ningú se la queda en un gir de guió inesperat, passarà de nou a mans de l’Ajuntament, el qual la podrà adjudicar novament a un altre paradista. Genís Vives relata que “ningú vol agafar el relleu. Cal fer molta inversió pel traspàs, però no per part meva, sinó pels impostos de l’Ajuntament, assumir el personal, fer alguna reforma, etc”. El sabadellenc ja té 69 anys i es veia amb forces de continuar però, alhora, “la pressió fiscal i que és una feina dura” l’han portat a decidir “baixar el ritme”. “El treball és bo per tothom perquè et treus altres coses del cap; t’implica, et fa superar-te, tens força de dedicació, etc., però arriba un punt que has d’equilibrar el treball amb l’edat”. La voluntat és que les tres peixateres que treballen amb ell es puguin reubicar. “En falten i no crec que els falti feina”, confia.

Un nen de mercat

Genís Vives és d’aquells paradistes que han nascut i crescut al Mercat Central de Sabadell, tant en l’edifici original, com en el període d’interinatge al Passeig i a l’equipament que coneixem actualment, després de la reforma de principis de segle. La parada la van muntar els seus pares, Feliu i Eulàlia i, des que tenia 14 anys, en Genís ja remenava la parada. Durant el servei militar ho va deiar, però s’hi va reincorporar quan va tornar. Tampoc va ser una excusa per apartar-se del negoci familiar estudiar peritatge mercantil a les tardes. Amb la jubilació, posarà punt final a una rutina que consisteix en llevar-se a dos quarts de tres de la matinada de dilluns a dissabte, agafar el camió i anar cap a Mercabarna. Compra, carrega i descarrega al mercat, munten la parada i a les 8 h comencen a vendre. Els caps de setmana, i a partir d’ara encara més, els dedica a fer esport i gaudir de la natura amb família i amics.