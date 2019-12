Enric Cervelló, nou cap de Mossos a Sabadell: “Cal abocar recursos perquè la sensació d’inseguretat disminueixi”

Els Mossos d’Esquadra estrenen un nou lideratge a la ciutat. Enric Cervelló (1969) és, des de fa un mes, el nou cap de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell –que inclou la ciutat i vuit municipis més de la rodalia–. Després d’onze anys de treball al barri barceloní de Sant Andreu, afronta ara un nou repte professional. Des del seu despatx a la comissaria central de Prats de Lluçanès explica que assumeix “amb il·lusió” el lideratge del cos. “És un repte”, confessa.

Un cop incorporat a Sabadell, quins objectius creu que té el cos a la ciutat?

El nostre repte és apropar-nos al ciutadà i que tothom se senti partícip, tal com m’han demanat els alcaldes i alcaldesses de l’àrea policial. No només hem de tenir més presència als carrers, també hem de coordinar-nos més amb la Policia Municipal.

Què s’endú de la seva experiència a Barcelona?

La idea que cal abocar recursos perquè la sensació d’inseguretat disminueixi, que a Barcelona estava molt relacionada amb l’incivisme o els conflictes.

Parlava abans de la Policia Municipal… Com creu que ha de ser la relació a partir d’ara?

No pot ser que no anem junts en les competències en què convergeixen els dos cossos. Si treballem plegats amb la Policia Municipal, la nostra capacitat de reacció no se suma, es multiplica.

Els robatoris a l’interior de vehicles van augmentar un 60,4% el primer semestre de l’any. A què es deu?

Hi ha hagut canvis en el modus operandi: és una pràctica que està pujant arreu en les estadístiques, mentre baixen els robatoris en establiments. Robar en un cotxe és més senzill i oportunista, i no està castigat amb grans penes. Cal extremar la precaució… si recordem que el cotxe no és una caixa forta, aconseguirem abaixar les xifres.

Parlem dels robatoris a establiments, que acostumen a anar per onades. Qui hi ha al darrere?

D’una banda, hi ha grups especialitzats que es dediquen a això; i, de l’altra, gent oportunista, que provoquen més danys materials que no l’impacte del que es puguin endur de la caixa registradora. En aquest sentit, els Mossos, a través de l’oficina de relacions amb la comunitat, fem xerrades sobre mecanismes de seguretat per als comerços.

El febrer es va produir una violació múltiple a Can Feu, que va consternar la ciutat. Què faran per reduir la violència contra les dones?

És un problema que ens preocupa sobre manera i que no competeix només als Mossos, sinó a tota la societat. La policia actua quan han passat els fets i també fa prevenció a través de xerrades als instituts i les escoles, i treballem amb l’Ajuntament i la Policia Municipal perquè aquests comportaments no siguin tolerats en una societat com la nostra.

El passat 16 d’octubre es van viure episodis de violència a la Gran Via relacionats amb el Procés. Els Mossos van carregar, fet que va generar crítiques.

Som conscients que de tots els que es manifesten, un grup molt petit vol agredir els Mossos. Intentem no actuar contra tots. Ara, si llancem pedres i comencem a tirar coses contra la policia, la resposta ja sabem quina és.

Aquestes actuacions impliquen un gran desplegament.

Sap greu haver de destinar recursos a tasques d’ordre públic quan els Mossos són un cos de seguretat ciutadana. Prefereixo tenir efectius per a robatoris, violència de gènere, discriminació LGTBI… que no en aldarulls.

Per acabar: 191 contenidors cremats fins al 30 de setembre…

Estem estudiant-ho juntament amb la Policia Municipal. Hem d’analitzar si existeix un patró al darrere i veure si podem determinar que una mateixa persona ha cremat diversos contenidors.