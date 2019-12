On puc aconseguir el distintiu ambiental per al meu vehicle?

A partir de l’1 de gener s’activen les restriccions ambientals per circular per la ciutat de Barcelona, fet que afectarà els vehicles de sabadellencs que es desplacin a la capital catalana. Els adhesius de la DGT serveixen per diferenciar de la circulació els vehicles més sostenibles, i tot i que enganxar-los al parabrisa és voluntari, es recomana fer-ho si tenim previst accedir a la zona de baixes emissions (ZBE).

Els vehicles més antics i contaminants no tenen cap etiqueta ambiental, i això els impedeix entrar a les zones de baixes missions de dilluns a divendres, de 7 a 20 h, a partir del dia 1 de gener. Afecta tot Barcelona menys les rondes, Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, la Zona Franca Industrial, i alguns àmbits de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Pel que fa a les etiquetes, n’hi ha de diferents. La de Zero emissions correspon als vehicles elèctrics, i és de color blau. Són vehicles de bateria, d’autonomia extensa i elèctrics híbrids amb una autonomia superior als 40 km.

Els ECO implica els vehicles híbrids, és una etiqueta mig blava i mig verda, i inclou alguns vehicles com els endollables amb una autonomia inferior als 40 km, els no endollables, els vehicles propulsats per gas natural o per gas liquat del petroli.

Pel que fa a la categoria C, els vehicles de gasolina i dièsel, permet diferenciar els vehicles de més de vuit places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir del 2014, i que han de complir la norma Euro 6.

Per últim, la categoria B implica els vehicles més antics amb etiqueta, com ara els de gasolina matriculats a partir del gener del 2000 i els dièsel a partir del gener del 2006. Els de gasolina han de complir el nivell d’emissions Euro 3, i els de dièsel, Euro 4 i 5.

Com aconseguir l’etiqueta

L’etiqueta ha estat enviada als domicilis dels propietaris de vehicles, però si no s’ha rebut, es pot comprar per 5 euros a les oficines de Correus, de manera física o a través de la pàgina web, amb recàrrec de 2,99 euros per les despeses d’enviament. Si s’opta per aquesta opció, cal presentar el permís de circulació del vehicle per obtenir-les.