Els jugadors del Barça Rakitic i Lenglet visiten els infants del Taulí

Xandalls, llibretes i bolis i nervis, molts nervis. “Aneu a l’habitació que ja us avisarem quan vinguin”, deia una infermera. A la segona planta, la de Pediatria, ningú s’ho volia perdre. Els infants del Taulí han rebut aquest diumenge al migdia, vigília de Reis, una visita que els ha fet molta il·lusió: la dels jugadors del FC Barcelona Ivan Rakitic i Clément Lenglet. Els ha acompanyat l’exjugador de bàsquet Rodrigo de la Fuente.

Des d’una bona estona abans que arribessin els blaugranes, l’Aarón, la Sofía, l’Álvaro i companyia ja els esperaven a l’escola de l’hospital. Alguns dels assistents són infants ingressats aquests dies i d’altres es visiten al Taulí regularment i han vingut expressament a l’hospital a veure els futbolistes. “És el nostre equip. Jo també jugo a futbol. M’encanta que vinguin”, explica l’Álvaro. Pel Joel i la Sofía, ingressada aquests dies, “és un regal” tenir una visita així.

I un cop han arribat, els blaugranes han repartit una bossa amb regals per a cadascun dels infants, han signat autògrafs i han somrigut a totes les fotos que els han demanat. Seguidament han anat cap a les habitacions a visitar aquells que no n’han pogut sortir per veure’ls.