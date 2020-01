El Club Natació i Ona Carbonell, protagonistes a la 23a Festa de l’Esport Català

El Club Natació Sabadell i la nedadora d’artística, Ona Carbonell van ser els grans protagonistes de la 23a edició de la Festa de l’Esport Català, organitzada per la UFEC, celebrada aquest dimarts al CaixaForum Barcelona.

L’entitat centenària va rebre el premi com a millor equip de l’any 2019 després d’aconseguir la 17a lliga, 9a consecutiva, l’onzena Copa Catalunya, la Copa de la Reina i la cinquena Copa d’Europa en un any inoblidable per a les waterpolistes sabadellenques. Encapçalats pel president Claudi Martí i pels membres de la Junta Directiva, Pere Carrasco i Antoni Nouvilas, l’entrenador David Palma i les jugadores Ainara Farré, Marina Cordobés i Mati Ortiz, van pujar a l’escenari per recollir el guardó davant dels aplaudiments dels assistents a la vetllada.

D’altra banda, la UFEC també va designar a Ona Carbonell com a millor esportista femenina. La nedadora d’artística, a qui va agrair al Club la seva confiança, va penjar-se tres medalles de plata al campionat del món de Gwangju, convertint-se en la nedadora amb més medalles en un campionat del món (23).