“Quan parlo de l’afició, em refereixo als tres mil fidels que venen sempre”

Després de viure l’excepcional ambient a Castalia de diumenge passat, amb prop de 13.000 espectadors, el club arlequinat ha declarat el duel contra l’Àtletic Llevant com a ‘partit del soci’, posant a disposició del soci dues entrades gratuïtes per la seva zona. Fins ahir, s’havien lliurat més de 1.200 localitats i s’espera que avui -el termini acaba avui a les 13.30 hores- la xifra pugui augmentar i superar la barrera de les 1.500. Una mesura amb el clar objectiu d’aconseguir una de les millors entrades de la temporada a la Creu Alta.

L’afluència de públic a l’Estadi s’ha convertit en un dels cavalls de batalla els últims anys. Militant a Segona Divisió A ja va patir un descens important que es va accentuar després del descens a Segona Divisió B. A més dels problemes institucionals, la trajectòria de l’equip tampoc convidava massa. Aquesta situació, però, ha canviat en l’actual temporada: el club s’ha estabilitzat i la resposta esportiva no pot ser millor. El Sabadell és líder solitari en l’inici de la segona volta. Precisament el tècnic Antonio Hidalgo es va referir a això en l’habitual roda de premsa prèvia del partit contra el filial del Llevant: “Sempre es diu que l’equip ha d’animar a la gent a venir. Doncs penso que aquesta temporada estem fent moltes coses perquè vingui més públic. Ens agradaria veure 12.000 persones, però això és difícil. Jo vaig jugar aquí a Segona A i tampoc passava”.

El tècnic arlequinat va anar una mica més enllà en aquesta qüestió deixant clar que “quan parlo de l’afició, jo em refereixo als 2.500 o 3.000 fidels que venen sempre. Són els que mai fallen i nosaltres treballem pensant amb ells. Qui vulgui sumar-se serà benvingut, és clar, perquè necessitem el màxim suport, sobretot en els moments més complicats quan cal empènyer des de la graderia”.

Tres baixes

Antonio Hidalgo haurà de moure peces a l’onze per obligació, a causa de les sancions de tres homes importants en el seu engranatge com són Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. “Són situacions que es donen i es donaran en aquesta segona volta, però tinc plena confiança en la plantilla, està totalment integrada”. Probablement haurà de variar el sistema de tres centrals per jugar amb una defensa de quatre i Óscar Rubio de lateral dret. Si és així, Aitor Pascual té molts números de jugar pel carril dret davant el seu exequip mentre Xavi Boniquet faria d’Adri al mig del camp. Tot apunta a la continuïtat de Lanzarote i el debut com a titular de Boris Garros com a 9.

A la convocatòria debutarà el primer fitxatge del mercat d’hivern, el gallec Heber Pena, que sumarà aquest dissabte el seu tercer entrenament. “És un jugador contrastat a la categoria. Sap a on ve i també sap el nivell d’exigència que té l’equip. Cal que es posi al mateix ritme que els seus companys, però estic segur que aportarà moltíssim”. Si Alberto Leira entra a la llista, Hidalgo l’haurà de completar amb dos jugadors del filial o juvenil.