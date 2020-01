VÍDEO: La versió músical més caòtica del ‘showman’ German

El “Gran Germán“, com es coneix el showman sabadellenc i col·laborador del programa El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flaixbac Germán Ramírez, ha ofert aquest dimecres la versió músical més boja que es coneix en els darrers temps a l’emissora musical. Es tracta d’una versió del tema de Daddy Yankee La Gasolina, que en aquesta ocasió ha servit de base per retre homenatge a la localitat de Badalona.

Germán dedica cada setmana una cançó a un municipi de Catalunya, i tot i ser conegut per aquesta faceta arreu del país per la promoció que li ha suposat a nivell català la seva participació al programa despertador líder, a Sabadell fa anys que se’l coneix per la seva aparició primer al Canal 50 i posteriorment al Canal Català.

No obstant, arreu de l’Estat el van conèixer per la seva participació en dos programes, el primer Ven a cenar conmigo:

I el segon, el mític Gran Hermano.